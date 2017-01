Čudež na pravoslavni božič

Božič, tokrat pravoslavni, je navrgel zgodbo, ki si skorajda zasluži oznako čudež. Zdravniki v Požarevcu se sicer še borijo za življenje 78-letnega Jezdimirja Milića, a ta je pred tem v polarnem mrazu, ki je zajel tudi Srbijo, z nočnimi temperaturami blizu 20 stopinj pod ničlo, dobrih 50 ur preživel na dnu presušenega vodnjaka blizu svoje hiše v dvajset kilometrov oddaljenem Smoljincu. Jezdimir je v sedem metrov globok vodnjak padel okoli poldneva, ko se je iz vaške trgovine vračal s priboljški za božični večer. Da je pri tem zašel za hišo, niti ni nenavadno, saj njegova žena, tudi 78-letna Radmila, zdaj razlaga, da so ga enkrat že našli v deset kilometrov oddaljenem Ljubinju. Tudi minuli konec tedna so ne preveč vznemirjeni povpraševali po njem daleč naokoli, očitno pa ni nihče pomislil, da je kje tako blizu hiše. Povsem po naključju ga je v nedeljo popoldne našel sosed Goran Marković. Ob z le nekaj vejami označenem vodnjaku je opazil torbo in pogledal vanj. Zaslišal je nekakšno polzavestno mrmranje, nemudoma stekel do veterinarske postaje in poklical policijo, ta pa je prihitela skupaj z reševalci in gasilci, ki so nevarno podhlajenega nesrečnika spravili na varno. Ob sprejemu v bolnišnico je bila njegova telesna temperatura 34,6 stopinje, imel pa je tudi resne ozebline. Če mu bo božični čudež do konca naklonjen, pa se bo Jezdimir morda vendarle odločil za očesno operacijo. Slepota enega očesa in izrazito slab vid na drugem očesu naj bi bila povod za njegova tavanja. Pred časom ga je v Avstriji živečemu vnuku sicer uspelo spraviti na beograjsko vojaško očesno kliniko, vendar je od tam pred operacijo pobegnil domov.