Odisejada v Tasmanskem morju

Precej nenavadna zgodba se je med božično-novoletnimi prazniki spletala na drugi strani zemeljske oble. 36-letni Alan Langdon je sredi decembra svoj le dobrih šest metrov dolg katamaran založil z živili za mesec dni in se s šestletno hčerko Que podal na morsko pustolovščino, v kateri naj bi obplula del severnega novozelandskega otoka, skupaj kar blizu tisoč kilometrov od Kawhie do Paihie mimo rta Reinga. Za njima se je kmalu po izplutju izgubila vsaka sled. Po 29-dnevnem intenzivnem iskanju, ki ga je s pomočjo novozelandske policije in stro-kovnjaka za pogrešane otroke Cola Chapmana sprožila mati male Que, pa sta se oba znašla živa in zdrava v majhnem ribiškem pristanišču pri Sydneyju v dobrih 2000 kilometrov oddaljeni Avstraliji. Na pot čez Tasmansko morje naj bi Alana prisilila okvara enega od dveh krmil na katamaranu in slabo vreme, z močnim vetrom, ki ju je odpihnil od novozelandske obale. Avstralskim oblastem je razložil, da se je samo pokoril silam narave, v prepričanju, da ne more zgrešiti velike celine, druge pomoči pa se nista mogla nadejati, ker na plovilu, narejenem doma, ni imel nobenih ustreznih komunikacijskih sred-stev za satelitsko navigacijo ali kontakt z reševalnimi službami. A zgodba tu še nima srečnega konca, ta sledi šele v nadaljevanju. Njen pravi začetek očitno sega v čas, ko sta se Alan in Quejina mati Ariane Wyler razšla ter se pred dvema letoma zapletla v bitko za hčerkino skrbništvo. Ariane, ki trenutno skrbi za svojo bolno mater v Švici, je takoj, ko je izvedela, da sta se bivši mož in hčerka odpravila na morje, posumila, da imata za bregom kaj več od plovbe v Bay of Islands. Alan, sicer avstralski državljan, male Que drugače ne bi mogel odpeljati z Nove Zelandije, saj je sodišče zaradi skrbniškega postopka zaseglo njen potni list. Alanov izgovor s pokvarjenim krmilom se je že izkazal za neverodostojnega, saj so njegovi znanci že med iskalno akcijo reševalcem povedali, da je z njim že izplul, kar je tedaj še utrdilo njihovo prepričanje, da sta s Que nesrečno izgubljena. Kaj se bo z njima zdaj dogajalo v Avstraliji, kamor sta vstopila nezakonito, še ni popolnoma jasno, je pa razveseljivo, da bo imela šestletnica na pomorsko avanturo lepe spomine. Tako vsaj trdi Alan, ki pravi, da je bila plovba bolj kot ne zabavna.