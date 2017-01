Igor Rudjajev mi je pripovedoval o pripravah prve slovenske umetnice na polet v vesolje. O visokih številkah, ki so jezile nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo, zdaj ministra. »Spravljajo ga v slabo voljo, nori. Zakaj le, saj bomo mi plačali skoraj vse stroške. Ne razumem.« Kar Rusi, znanstveniki, kozmonavti, vodilni v znanstveno-raziskovalnem centru podpirajo, razumejo, omogočajo, naši politiki ne razumejo, ne marajo. Že ko samo slišijo besedo KSEVT, se začnejo obnašajo noro, kot da bi jih pičila velika žival ali bi se v njihovo telo zaril enormen trn in sprožil najvišjo stopnjo alergije.

Nekaj mesecev pred razstavo je Miha Turšič, takrat vodilni v KSEVT-u, gladovno stavkal. Ker je ministrstvo za kulturo sprožilo finančni pogrom na KSEVT. Nenamensko porabljena sredstva – to je bila mantra, ki so jo razširili kot novico o terorističnem napadu. Iz medijev je vel ton, kakor da hujšega škandala po TEŠ-u še nismo imeli. Zagate občinskega javnega zavoda so tam delujoči reševali, kot so vedeli in znali. S svojim denarjem, s pomočjo podpornikov, z majhnimi sredstvi majhne občine. Poznam Dragana in Miho in vem, da bi oba svoje honorarje najraje nenehno vlagala v KSEVT. Morda nista sproti sestavljala zapisnikov, pogodb, koliko svojega denarja in časa sta vložila v javni zavod. Delata na polno, snujeta in uresničujeta vizije, projekte, ki presegajo slovensko povprečje. V tem je tudi problem. Štrlita ven, zato ju je treba s kolom po glavi kar naprej zabijati dol. Fotografije iz zraka kažejo prelepo stavbo KSEVT-a, leteči krožnik med cerkvijo in lokalno gostilno. No, tako nekako vidi Slovenija Dragana in Miho. Neznan leteči predmet na vasi.

V času gladovne stavke smo brali naslove in novice. »Cerar in Erjavec obljubljata rešitev problematike KSEVT-a« (MMC, 12. 10. 2015). »Turšič je bil zadovoljen z obiskom predsednika vlade Mira Cerarja… Po njegovem je bil premier s problematiko seznanjen natančno ter mu zagotovil, da bo narejeno vse, da se KSEVT vzpostavi na primerni osnovi.« (Mladina, 15. 10. 2015) »Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik je predstavil vladno rešitev, ki omogoča nadaljnje delovanje KSEVT, in sicer ustanovitev slovenske vesoljske agencije 22. decembra 2015 v sklopu gospodarskega ministrstva. Dr. Matić je kot pobudnik in sklicatelj izredne seje zadovoljen z vladno rešitvijo za KSEVT, ki s svojim programom izvaja vrhunsko kulturno produkcijo. Rešitev je rezultat dobrega medresorskega sodelovanja na pobudo predsednika vlade dr. Mira Cerarja.« (SMC, spletna stran, 14. 10. 2015) Če vtipkate na spletu tehnična pisarna Slovenija v vesolju, boste dobili kar nekaj zadetkov. Kdo so, kaj delajo – pa ne vemo. Pisarna naj bi bila vez med Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in domačimi znanstveniki, industrijo, kulturo in umetnostjo. Članarina za članstvo v ESA je že nekaj časa rezervirana. Ali je plačana, ne vem, bi pa članstvo omogočilo pri nas marsikaj, tudi tekoče delovanje KSEVT-a. Vlada je obljubila, da bo soustanovila KSEVT. Kar konkretno pomeni, da bi bili soustanovitelji ministrstvo za izobraževanje, gospodarstvo, kulturo in občina Vitanje. Zato potrebujejo nov ustanovitveni akt in statut. Četudi bo, po ustnem zagotavljanju, do tega prišlo konec meseca, se ne morem načuditi, da so za dva osnovna dokumenta potrebovali eno leto in tri mesece. Ja, vmes se dogaja pingpong med ministrom za kulturo in občino Vitanje. Saj veste, zaradi »nenamensko« porabljenih 50.000 evrov. Ob tem je treba spomniti, da je bila stavba KSEVT-a zgrajena z evropskimi sredstvi v višini 17 milijonov evrov, 300.000 evrov je prispevalo ministrstvo za kulturo, občina Vitanje je vzela 600.000 evrov kredita. Evropska pogodba jih zavezuje, da bo v KSEVT-u domoval program kulturalizacije vesolja s štirimi zaposlenimi in da bodo imeli 3500 obiskovalcev na leto. Če temu ne bi sledili do septembra letos – bi morali sredstva v celoti vrniti. Za primerjavo: obnova Narodne galerije je stala 12,3 milijona evrov. Da ne bo pomote: Narodna galerija je lepa in skrajni čas je bil za obnovo. Gre za malo denarja, unikatni program in nerazumno počasnost vlade. Zato ne preseneča, da je te dni odstopil drugi v. d. KSEVT-a Izidor Fijavž. Za počasnost in neodgovornost vlade ne namerava prevzeti odgovornosti. Razumljivo. Vlada ne razume, da gre za enega redkih uspešnih projektov zunaj Ljubljane, ki so ga domačini posvojili in privablja številne obiskovalce iz krajev onkraj domačih meja.

Vmes so potekala dopisovanja med občino Vitanje in ministrstvom za kulturo. No, izvršbe in ugovori. Zato KSEVT ni imel dostopa do malih denarjev na razpisih ministrstva. Eno in drugo pa ne presega nekaj deset tisoč evrov. Za drobiž gre. Če vlada ne zmore rešiti KSEVT-a, zavoda izrednega pomena, ki deluje na minimalni finančni pogon, naj niti ne razmišlja, lepo prosim, o gradnji tretjega tira.