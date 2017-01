Zgodovinska fronta: Ameriški fantje se ne bodo borili pod angleškim poveljstvom

Na bojiščih severne Afrike med drugo svetovno vojno ni bilo vroče samo zaradi visokih temperatur, temveč je šlo dejansko za številne velike in odmevne bitke. Severno območje črne celine velja za eno od šestih največjih bojišč te vojne, kjer se je zgodilo kar nekaj tudi presenetljivih preobratov. Velik del omenjenega območja so sprva obvladovale italijanske okupacijske sile, vendar so jih britanske divizije kmalu po izbruhu spopadov skoraj povsem uničile. Da na afriškem severu ne bi že v prvih letih vojne vihre prišlo do popolne prevlade Angležev, so Nemci tja napotili Afriški korpus pod poveljstvom feldmaršala Erwina Rommla, ki je v odprtih bitkah angleškim silam prizadejal precejšnje izgube. Do novega preobrata je prišlo oktobra 1942, ko je bil v znameniti bitki pri El Alameinu nemški korpus poražen in prisiljen k umiku. Z namenom popolnega uničenja nemških sil so se v severni Afriki izkrcale tudi močne ameriške sile pod poveljstvom generala Dwighta Eisenhowerja. Dejstvo, da sta se na enem, sicer zelo obsežnem bojišču znašli dve tako močni osebnosti, kot sta bila ameriški Eisenhower, ki je medtem postal vrhovni poveljnik zavezniških sil v severni Afriki, in britanski Montgomery, je privedlo tudi do vse glasnejših govoric o nesoglasjih med Američani in Angleži glede tega, katera velesila naj bi imela v nadaljevanju vodenja vojaških operacij na severnoafriških tleh glavno besedo.