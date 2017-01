Kot mnoga visoko tehnološka podjetja si tudi v podjetju MESI, ki razvija, izdeluje in prodaja samodejni merilnik gleženjskega indeksa ter mTABLET, ki je njegova nadgradnja, belijo lase zaradi kadrovske podhranjenosti. Ker delajo visokotehnološki produkt, v katerega ves čas vlagajo veliko v razvoj, in ker si utrjujejo prodajno mrežo na globalnem trgu, najtežje dobijo programerje in načrtovalce vezij in odlične prodajnike. V teh dneh pa so bolj osredotočeni na iskanje izkušenega android razvijalca. Prijave kandidatov sprejemajo do konca januarja.

Kolektiv je v povprečju še vedno precej mlad, saj v svoji delovni sredini obdržijo tiste, ki so se izkazali kot študenti in jih tudi čim prej zaposlijo. Zaposlujejo v taki obliki, ki se zdi najbolj ustrezna zaposlenemu, v večini primerov pa za nedoločen čas, saj želijo, da imajo z zaposlenimi dolgoročen in na zaupanju temelječ odnos, je pojasnil Jakob Šušterič, direktor podjetja MESI, ustanovljenega leta 2011.

Podjetje se sicer že razvija v smeri srednje velikega podjetja, kar pomeni izziv tudi za organizacijsko strukturo, vendar pa podjetje ostaja zelo plosko. »Hierarhična organizacija ni smiselna, ker potrebujemo zaenkrat več operative. Ostajamo plosko organizirani, imamo pa zelo jasno razdeljene odgovornosti, kar nam olajšuje delo,« pojasnjuje Šušterič.

S sodelavci ne oblikujejo kariernih ciljev, pač pa skupaj postavljajo cilje. Ključnega pomena pa je, da so pripravljeni na nenehno učenje in izboljšanje. Predvsem si želijo, da nosijo v sebi ambicijo postati najboljši na svojem področju. Njihova ekipa uspešno povezuje strokovnjake z znanjem medicine, razvoja programske ter strojne opreme in prodaje.

MESI trenutno zaposluje 22 ljudi, ves čas pri njih delajo tudi študenti preko študentskega servisa, zagotavljajo pa jim tudi prakso. V letu 2014 je podjetje doživelo prelom, saj so prihodke v primerjavi z letom 2013 podvojili, podjetje pa je lani že ustvarilo nekaj več kot milijon evrov prihodkov. Tudi za letošnje leto Šušterič napoveduje 50-odstotno rast prihodkov, medtem ko bodo ekipo sodelavcev povečali vsaj za pet.