Električni avtobus je zagorel v prostorih službe za vzdrževanje vozil, so sporočili iz LPP.

Ogenj je zajel še dve drugi vozili, ki sta bili na tem območju v delu, so pojasnili. Pohvalili so posredovanje Gasilske brigade Ljubljana, saj zaradi njihove "izjemno hitre intervencije" ogenj drugih delov stavb ni ogrozil.

Škodo v LPP ocenjujejo na okoli pol milijona evrov.

Kljub izrednemu dogodku bodo sicer avtobusi v prihodnjih dneh obratovali za potnike brez posebnosti, so še zagotovili.

Policisti so kraj zavarovali, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, pa bodo začeli ogled kraja požara, kje so še vedno tudi gasilci, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.