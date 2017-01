Evropska komisija bo sicer pravno razlago o izjemi pri uporabi imena teran Sloveniji poslala šele v ponedeljek, a ne glede na to vztraja pri tem, da Hrvaški dopusti izjemo pri uporabi imena teran, je po sestanku z evropskim komisarjem Philom Hoganom za Dnevnik povedal kmetijski minister Dejan Židan. »Za zdaj še ni potrebe po sprožitvi tožbe,« je pomiril minister. »Slovenija ima v tem trenutku legitimno zaščito imena teran. Skrbijo pa nas napovedi in morebitno nezakonito stanje. Potem smo pripravljeni sprožiti tožbe tudi na sodišču v Luksemburgu,« je bil jasen Židan in ponovno poudaril: »Pri teranu Slovenija ne bo klonila!«

»Škandalozen dogovor« med evropsko komisijo in Hrvaško?

Minister je od komisarja terjal pojasnila v zvezi, kot se je izrazil, »z zelo hudim sumom nesprejemljivega, šokantnega in škandaloznega« dogovora med Hrvaško in evropsko komisijo. Ni jih dobil. »Komisar mi je dejal samo, da ni bilo nič podpisanega. Sem pa od več virov v evropski komisiji dobil namige, da so v času hrvaških pristopnih pogajanj potekali dogovori v ozadju,« je rekel Židan.

Komisar Phil Hogan po sestanku na novinarska vprašanja o morebitnem dogovoru med evropsko komisijo in Hrvaško ni želel odgovarjati ter je vztrajal pri stališču evropske komisije. Iz te so še sporočili, da so dokumentacijo že pripravili in bodo 24. januarja sprožili postopek za sprejetje delegiranega akta, s katerim naj bi Hrvaški pod določenimi pogoji odobrili omenjeno izjemo pri uporabi imena teran. »V tem trenutku se ne pogovarjamo več o teranu in razmerju med Slovenijo in Hrvaško. Pogovarjamo se o pravnem redu EU, ki ga mora varovati evropska komisija,« je poudaril Židan. »V prihodnosti pričakujem tudi trdo razpravo o tem, do katere mere ima evropska komisija pravico z delegiranim aktom vmešavati se v naša življenja,« je dodal.

Minister je sestanek s komisarjem zahteval po tem, ko so iz evropske komisije sporočili, da bi bilo treba Hrvaški ob določenih pogojih omogočiti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Slovenija je teran sicer že zaščitila z označbo porekla, to pomeni, da se na evropskem trgu pod tem imenom ne sme prodajati nobeno drugo vino, ki ni pridelano na Krasu po tradicionalnem postopku. A teran je tudi sorta grozdja na Hrvaškem, zato bi evropska komisija Hrvaški omogočila izjemo pri poimenovanju, če bi denimo na etiketi pisalo »Hrvatska Istra« z večjimi črkami kot »teran« in če bi bili obe označbi na istem mestu.