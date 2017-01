Na skoraj 150 straneh je resda zelo veliko fotografij, infografik in poudarkov z velikimi črkami, a ne v škodo vsebinske izčrpnosti in celovitosti. Gre za tako imenovani Načrt A, načrt za Avstrijo, ki ga je predsinočnjim v posebnem govoru v Welsu dve uri premierno predstavljal kancler Christian Kern. To ni predlog koalicijskega oziroma vladnega, temveč socialdemokratskega »new deala«. Predvolilni program potemtakem, in sicer za leto, v katerem parlamentarne volitve niso predvidene, je pa po Kernovem nastopu še malce manj zanesljivo, da jih zares ne bo.

Povsod same reforme Bolj ali manj ni področja, za katerega kancler oziroma predsednik avstrijskih socialdemokratov v svojem »programu za blaginjo, varnost in dobro voljo« ne bi predlagal reform: trg dela, sociala, davki, izobraževanje, stanovanjska politika, zdravstvo, priseljenska politika, enakopravnost spolov, celo volilni sistem … Ni pa vse enako konkretno in tako privlačno strnjeno kot denimo napoved polne zaposlenosti oziroma 200.000 »dodatnih« delovnih mest do leta 2020 (kar bi sedanjo 9-odstotno stopnjo brezposelnost prepolovilo) ali 1500 evrov minimalne plače, niti ni vse tako izzivalno kot premik od čistega proporcionalnega volilnega sistema proti večinskemu. Večina predstavljenih predlogov bo volilcem socialnih demokratov nedvomno všeč, saj Kernov program sledi bistvu njegove politične strategije: z vrnitvijo na nekatere »klasične« politične vrednote socialne demokracije ob strogi priseljenski politiki (Kern je prvič uporabil pojem »zgornja meja« namesto kvote) in deloma celo manj »evropski politiki« odpraviti razloge, zaradi katerih je veliko volilcev v zadnjem desetletju »prebegnilo« k populističnim svobodnjakom.