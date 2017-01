Ker afriški nogometni pokal narodov na vsaki dve leti poteka sredi evropskih klubskih sezon, je pri trenerjih na stari celini sila nepriljubljen. Marsikateri od njih namreč tudi za mesec dni ostane brez ključnih igralcev, ko pa se ti s tekmovanja vrnejo, pogosto potrebujejo kar nekaj časa, da znova pridejo v ustaljeni ritem. 16 najboljših reprezentanc na črni celini se bo to pot od jutri do 5. februarja merilo v Gabonu. Naslov prvaka iz leta 2015 brani Slonokoščena obala, ki ji nogometni strokovnjaki tudi tokrat namenjajo največ možnosti za končno zmago.

Kako močno afriško prvenstvo narodov dejansko prizadene evropski klubski nogomet, zgovorno pove dejstvo, da bo iz petih najmočnejših lig na njem tekmovalo skoraj 100 nogometašev. Največ jih prihaja iz francoskega prvenstva – 34, najbolj pa bodo zaradi odsotnosti ključnih mož trpeli angleški klubi (25), kjer so med srečnejšimi Antonio Conte pri Chelseaju, Mauricio Pochettino pri Tottenhamu in Pep Guardiola pri Manchestru Cityju. Od moštev, ki se bojujejo za naslov prvaka, omenjeni trije namreč ne bodo pogrešali nobenega posameznika. Drugače je denimo pri aktualnem prvaku Leicester Cityju, ki se letos nahaja v spodnjem delu lestvice in se bojuje za obstanek. Claudio Ranieri bo izgubil prva zvezdnika moštva Islama Slimanija in Riyada Mahreza, ki je bil pred kratkim razglašen za najboljšega afriškega nogometaša leta. Oba bosta branila barve Alžirije.

Ob Mahrezu bosta v Gabonu zaigrala tudi preostala najboljša afriška nogometaša ta hip – Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) iz Borussie Dortmund in Sadio Mane (Senegal) iz Liverpoola. Aubameyang je bržčas tudi prvi zvezdnik tokratnega afriškega pokala narodov in hkrati gonilna sila dortmundske Borussie, saj je na dosedanjih 15 ligaških tekmah zabil že 16 golov. Čeprav se nemško prvenstvo nadaljuje šele 20. januarja, bo napadalec zagotovo izpustil obračun proti Werderju, v primeru dobrih rezultatov gostiteljice prvenstva pa bi lahko manjkal še proti Mainzu, Leipzigu in Herthi. »Brez Aubameyanga ne moremo uresničiti zadanih ciljev. Gre za igralca, ki ostale okoli sebe naredi boljše. Zelo ga bomo pogrešali,« pravi trener Borussie Thomas Tuchel. Italijanska serie A bo ostala brez 14 nogometašev, med katerimi so tudi Mehdi Benatia (Maroko) in Mario Lemina (Gabon) iz Juventusa, Faouzi Ghoulam (Alžirija) in Kalidou Koulibaly (Senegal) iz Napolija ter Mohamed Salah (Egipt) iz Rome, španska la liga pa le osem.

Favorit Slonokoščena obala bo naslov afriškega prvaka branila brez upokojenega stebra reprezentance Yaye Toureja. Moštvu selektorja Michela Dussuyera se je odsotnost nogometaša Manchestra Cityja poznala v kvalifikacijah, saj je v skupini skupaj s Sierro Leone in Sudanom stežka osvojila prvo mesto. Kot glavni konkurenti Slonokoščeni obali se omenjajo Gabon, Senegal, Gana, Maroko in Egipt.