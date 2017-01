Na vrhuncu leta 2030, ko bo število prebivalcev končno začelo padati, bo imela Kitajska 1,45 milijarde ljudi (300 milijonov manj kot Indija). Do takrat, torej v prihodnjih 13 letih, pa se bo delež Kitajcev, starejših od 65 let, skoraj podvojil, z 10 na 18 odstotkov. V Sloveniji je že zdaj delež te starostne skupine 18 odstotkov, a se je povečeval zelo postopno, več kot 60 let. Kitajsko gospodarstvo pa bi tako lahko močno oslabili nenadoma vse večji prispevki vse manj zaposlenih za vse več upokojenih. Sicer naj bi leta 2030 na enega upokojenega prišli trije zaposleni, danes je razmerje 1:5. Zaradi starajočega se prebivalstva se tudi stroški za zdravstvo hitro povečujejo.

Kitajke ponotranjile zakon Hitro staranje prebivalcev se bo torej tudi s politiko dveh otrok, ki se je začela 1. januarja 2016, nadaljevalo, ker Kitajke očitno nočejo imeti drugega otroka. Nedavna študija Nacionalne zveze žensk kaže, da 53 odstotkov družin, ki imajo otroka, starega manj kot 15 let, noče drugega otroka. Drugega otroka jih hoče samo 20 odstotkov, medtem ko se jih 27 odstotkov še ni odločilo. Odprava politike enega otroka ne bo imela velikih učinkov, ker so se Kitajci navadili na enega otroka. »Po več kot 30 letih omejitev je en otrok postal norma in ljudje so ta zunanji zakon ponotranjili. To kažejo študije o obsegu idealne družine,« pravi Ji Yingchun, direktorica šanghajskega Centra za raziskave o spolu, družini in zdravju. »V večini industrijskih družb sta ideal dva otroka, sin in hčerka. Toda na Kitajskem je zlasti v večjih mestih, kot je Šanghaj, ideal en otrok.«

Že en otrok veliko stane Ker so bili prisiljeni imeti enega otroka, so Kitajci vso svojo energijo posvetili njemu. »Drugi otrok? Ne! Za to bi porabila preveč energije in seveda preveč denarja,« je za pariški dnevnik Le Monde dejala 31-letna prebivalka Šanghaja, ki pripada premožnejšemu delu srednjega sloja. Čeprav z možem zaslužita 750.000 juanov (100.000 evrov) na leto, menita, da nimata dovolj denarja za drugega otroka. Njun triletni sin hodi v vrtec mednarodne šole, kar stane 150.000 juanov na leto. »Izobrazba nima cene,« pravi mama. Prepričana je tudi, da državni vrtci in šole niso dobri. Kitajke največkrat predvsem zaradi poklicne kariere, velikokrat pa tudi zaradi visokih stroškov, ki jih predstavljata otrokovo šolanje in zdravstveno zavarovanje, nočejo imeti več kot enega otroka, včasih pa še to ne. Skratka, tudi zato, ker ni socialne države in dobrih državnih šol, se povprečni Kitajci prostovoljno omejijo na enega otroka, saj mu samo tako lahko omogočijo najpotrebnejše in materialno udobno življenje. Kitajska bi v resnici lahko spremenila demografske trende le z večjim vlaganjem v šolstvo, z uvedbo brezplačnega zdravstva in s subvencioniranjem vrtcev. Lep primer je Francija, ki ima najvišjo stopnjo rodnosti v EU zato, ker ima brezplačne vrtce. Poleg tega ima na Kitajskem ženska, ki je zaposlena, težko otroka. Na vsak način so matere v službah diskriminirane v primerjavi z ženskami, ki nimajo otrok. Torej bi bilo treba na tem področju spremeniti delovno zakonodajo.