V petek ob 20. uri bo v Kinu Šiška mogoče videti dokumentarni film uPORNiki (Porn to be free) italijanskega režiserja Carmineja Amorosa. Režiser in scenarist, ki je leta 1996 napisal in režiral Come Mi Vuoi, prvi italijanski film, ki se je osredotočil na transseksualen lik in sčasoma postal eden mejnikov v kvirovski kinematografiji, tokrat predstavlja dokumentarni film o generaciji, ki se je borila za seksualno svobodo. Z necenzuriranimi ekskluzivnimi posnetki in arhivskim gradivom uprizarja boj zoper cerkveno, politično in institucionalno cenzuro prek pornografije.

Prikazuje boj pionirjev, kot so bili režiser in pornoustvarjalec Lasse Braun, Riccardo Schicchi, mojster transgresij, pa tudi feministična pornorežiserka Giuliana Gamba in pisateljica Lidia Ravera, ter dogodke, kot je izvolitev pornozvezde Ciccioline v italijanski parlament. S svojo utopijo naj bi namreč pomagali utirati pot seksualni osvoboditvi, pa tudi današnjim progresivnim razpravam na temo neofeminizma in gibanja za pravice LGBT.

Tudi soproducent dogodka, Aksioma, opozarja, da je bila pornografija s svojo desakralizacijsko močjo sredstvo za dosego sprememb in orožje v družbenem in političnem boju. šum