Zbrali 28.000 evrov za invalidno mladino

Fundacija Vrabček upanja, ki je leta 2009 nastala z željo po pomoči bolnišničnemu oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, je lani z dobrodelnimi akcijami, donacijami, deležem dohodnin in SMS-donacijami zbrala 28.000 evrov. Skupno so tako zbrali že 153.000 evrov. Po besedah predsednice fundacije Darje Povšič Peršolja bodo temu znesku letos dodali nove, načrtujejo tudi nove dobrodelne akcije.