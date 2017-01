»Naše zdravje in počutje je pri sedečem pisarniškem delu boljše, če sedimo vzravnano, kot pa če sedimo zleknjeni,« je jasen profesor športne vzgoje Stanislav Štuhec, ki na Inštitutu za šport kot vodja športno-diagnostičnega centra in strokovni delavec laboratorija za biomehaniko na ljubljanski fakulteti za šport preizkuša ergonomski pripomoček za oporo in razbremenitev hrbtenice easebelt. Inovator Srečko Pisnik je zanj že požel kar nekaj žlahtnih priznanj na različnih mednarodnih sejmih.

»Na začetku dneva smo na pravilno držo nekako še pozorni, sčasoma, ko postajamo vse bolj utrujeni, pa vse težje vzdržujemo vzravnano hrbtenico. Tako se vsako uro bolj sesedamo, spodvijamo medenico, zvijamo hrbtenico, se premikamo po sedalu naprej in se z rameni nagibamo nazaj na naslonjalo,« nadaljuje Štuhec in pojasni, da se dolgoročni negativni učinki nepravilnega sedenja odražajo na našem zdravju in počutju v obliki bolečin v hrbtenici, stegnih, golenih in stopalih. Zato je na trgu veliko pripomočkov, ki se spopadajo z izzivom bolj ergonomičnega položaja telesa pri sedečem pisarniškem delu, oceni strokovnjak, ki je testiral slovenski pripomoček, ki stabilizira ledveni del hrbtenice s pomočjo elastičnih trakov, ledvene opore in trebušnega opornega nastavka ter naj bi vplival tudi na enakomernejše dihanje, kar ugodno vpliva na uravnavanje srčnega utripa.

Pri izdihu se srčni utrip znižuje, pri vdihovanju pa zvišuje, so po njegovih besedah potrdili že opravljeni testi na študentih. V nadaljevanju jih zato nameravajo razširili na več merjencev in naključni način izbiranja intervalov, je povedal in dodal, da se bodo lotili tudi testiranj na možganih, ki naj bi potrdila domnevo, da izboljša tudi delovanje miselnih nalog.

»Že zdaj so raziskave pokazale, da je položaj hrbtenice ob uporabi pasu bolj vzravnan in dihanje enakomernejše. Oboje vpliva na večjo učinkovitost, preprečuje utrujenost, predvsem pa omogoča dobro počutje tudi ob dolgotrajnem sedenju,« pravi Štuhec. Elastični pas poveže telo in stol v celoto in ne omejuje gibanja. »Zelo elastičen trak prenaša del sile teže na naslon sedeža in s tem poravna hrbtenico v optimalno držo,« so po njegovih besedah razlogi, da je pripomoček prejel dve zlati in tri srebrne medalje z mednarodnih sejmov inovacij v Nemčiji, na Češkem, v Seulu, Romuniji in na Hrvaškem. av