Britanski zunanji minister Boris Johnson je po obisku v Ljubljani odletel v Ženevo na začetek mednarodne konference o Cipru in se srečal z grškim in turškim kolegom. Prvič po dolgem času se Velika Britanija, Grčija in Turčija pogovarjajo o sporazumu iz leta 1960, ko so postale porok ciprske neodvisnosti in varnosti. Hkrati naj bi v zadnjih dneh v Ženevi uspešno potekal nov krog pogajanj pod okriljem Združenih narodov med ciprskimi Grki in Turki o ustanovitvi federalne države na otoku, ki je od leta 1974 razdeljen na dva dela, na enem živi 900.000 Grkov, na drugem 350.000 Turkov.

Cilj mednarodne konference, na kateri imajo glavno besedo omenjeni trije zunanji ministri in ki jo vodi novi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Gutteres, je podpreti omenjena pogajanja. Na njej sodeluje tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, saj je Ciper, to je njegov grški del, član EU.

Ankara za status quo Velika Britanija, nekdanja kolonialna gospodarica, ki ima na otoku še vedno dve oporišči, iz katerih napada Islamsko državo, in Grčija sta se pripravljeni odpovedati vlogi poroka neodvisnosti. Za Turčijo, ki ima na otoku 30.000 vojakov, je to veliko težje, saj se turška manjšina boji odhoda turške vojske. Ciprski problem in delitev otoka sta se začela pred 43 leti. Tedaj je turška vojska, ki se je opirala na omenjeni sporazum iz leta 1960, posredovala na otoku, da bi preprečila mahinacije Aten za priključitev otoka s pomočjo državnega udara ciprske vojske proti nadškofu Makariosu, tedanjemu voditelju države, ki je bil v dobrih odnosih s turško manjšino. Tako ni presenetljivo, da bi Grčija rada odpravila sistem treh mednarodnih porokov. Najbrž pa bodo imele zaradi omenjenega turškega stališča Velika Britanija, Turčija in Grčija še naprej pravico posredovati v notranje zadeve ciprske države. Menda pa je prišlo v zadnjih dneh do napredka v pogajanjih med ciprskimi Grki in Turki. Blizu naj bi bil dogovor o zvezni državi, ki ga bosta sicer morali na referendumu potrditi obe skupnosti na otoku, grška in turška. Johnson je tako izjavil, da sedanji novi krog pogajanj predstavlja »za obe strani enkratno priložnost« za rešitev ciprskega vprašanja. Tudi predstavniki Združenih narodov, ki vodijo pogajanja, menijo, da zdaj obstaja veliko možnosti, da bo prišlo do združitve otoka.