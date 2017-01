Zato je v takih primerih dobro biti meteorolog, ker razumeš in pričakuješ mehanizme, ki povzročajo take, bolj neopazne spremembe okoli nas. Čeprav morda večine niti ne zanimajo. Zato najbrž niste postali meteorologi. Ker vas zanima samo, ali bo deževalo, ali bo sijalo sonce, ali bo megla, kako močno bo pihalo, pa ali bo toplo, vroče, mrzlo… To pa vam povemo mi in potem ste z vremenom opravili.

Za nami je teden dni mrzle zime, ja, temperature so bile kar občutno pod dolgoletnim povprečjem. Ampak kar zadeva mraz, nismo izmerili nič izjemnega. Pa vseeno, če iz dneva v dan temperature ostajajo pod ničlo, se »mraz zaleze v kosti« oziroma »pritisne v notranjost hiš«. Vse okoli nas se podhladi, ohladi na nizko temperaturo. In tudi to dodatno prispeva k občutku mraza. Zakaj pa mislite, da je pomladnih 10 stopinj »hladnejših« od jesenskih? Ker je okolica spomladi dosti hladnejša kot jeseni.

Tla so zdaj zmrznila, v Ljubljani smo izmerili, da kakih 30 centimetrov globoko. Morda se ne sliši dosti, a tako debela plast se ne bo kar tako odtalila. Dan ali dva z dnevno temperaturo nekaj stopinj nad ničlo bo odtalilo tanko zgornjo plast tal, pod njo pa bodo tla ostala zmrznjena. In ta hlad, ki veje od tal, sproti ohlaja tudi zrak nad njimi. Hladni zrak je težak, težji od toplejšega in zato se nabira pri tleh oziroma v kotanjah, kotlinah… Pozimi, ko začne dotekati toplejši zrak, se hladni iz nižin umakne le ob dovolj močnem vetru. In če ta veter spet oslabi, se zrak od tal spet ohladi, če le nimamo preveč sončnega dneva. Sploh ob morebitni snežni odeji.

Če bi na primer postavili termometre v dovolj gosti mreži točk na nekem območju, bi izmerili marsikaj zanimivega. Pa vzemimo kar primer četrtka, ko je po mrzlem tednu zapihal jugozahodnik. Veter ne prihrumi in kar brezobzirno odrine hladen zrak – ne more ga. Dobesedno liže ga počasi z vrha, in če je dovolj močan in vztrajen, pride enkrat tudi do tal.

V Ljubljani imamo na grajskem stolpu zastavo. Ob taki otoplitvi z jugozahodnikom dostikrat opazujemo to zastavo. Včasih začne v vetru plapolati uro, dve, preden začutimo veter pri tleh in s tem otoplitev. Včasih pa veter tudi ne pride do tal. Mraz je enostavno premočan, mrzla tla sproti ohlajajo zrak.