Pravzaprav ni nobeno presenečenje, da je Donald Trump za svetovalca v Beli hiši postavil svojega zeta Jareda Kushnerja, moža Ivanke Trump, saj je bil zet tako in tako njegov šepetalec med predvolilno kampanjo. Kushner je z ženo konec decembra že kupil washingtonsko hišo, in to v isti soseski, kjer bo od 20. januarja v najeti hiši živela družina Obama. V Washington se bo preselila celotna družina Ivanke Trump, se pravi tudi vsi trije otroci, ki očitno nimajo težav z menjavo vrtca. Trump-Kushnerjevi so hišo kupili za 5,5 milijona dolarjev, zanjo pa so se po poročanju Washington Posta odločili, ker stoji v neposredni bližini sinagoge. Kot moderni ortodoksni Judje namreč spoštujejo sabat, kar pomeni, da od petka do sobote zvečer ne delajo, ne uporabljajo elektronskih naprav in ne vozijo – v sinagogo bodo lahko torej šli peš, prav tako je v bližini judovski vrtec, kamor bodo vpisali otroke.

Kushnerjevi podporniki demokratov Ivanka Trump se je v judovstvo spreobrnila po enem letu učenja z rabinom leta 2009 tik pred poroko s Kushnerjem, čigar družina je potomka beloruskih Judov. Njegova babica Rae Kushner je v Ameriko pribežala po drugi svetovni vojni, zgodba o njenem preživetju holokavsta pa je objavljena v spominski knjigi v avli sedeža Kushnerjevega podjetja. Tako kot Trumpovi so tudi oni nepremičninski mešetarji, za nameček pa je Jared, ki ga opisujejo kot uglajenega, realnega, a odločnega in zamerljivega človeka, kupil še časopis New York Observer. Ni pa znano, kaj o sinovi politični karieri meni njegov oče Charles Kushner, ki je v zadnjih letih demokratom podaril približno milijon dolarjev. Celo podjetje Jareda Kushnerja je Hillary Clinton pred petnajstimi leti plačalo 125.000 dolarjev za govor. A njegov moto je »najprej družina«, kar se pozna tudi v tem, da je bila do zdaj njegova pisarna tik ob pisarni njegovih staršev v 15. nadstropju poslovne stavbe 666 Fifth Avenue, ki jo je družina kupila leta 2006 za 1,8 milijarde dolarjev, kar je bil tedaj najdražji nakup stavbe v New Yorku. Poleg sta še pisarni dveh sester, brat in še ena sestra pa sta zašla daleč stran od družinskega podjetja. Obamova svetovalka v Beli hiši Valerie Jarette je svojemu nasledniku Kushnerju svetovala le, naj nikoli ne izgubi stika z ljudmi. Vprašanje pa je, ali ima kdo iz klana Trump sploh še najmanjšo možnost, da vzpostavi stik z ljudmi.