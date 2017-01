Sprašujem se, ali se ljudje iz bolečih preizkušenj preteklosti res nič ne naučijo, ali je res tako težko zapreti knjigo zgodovine in pustiti vsem zgodovinarjem čas, da strokovno in etično proučijo, kar morda še ni dovolj raziskano, in potem s konsenzom zaprejo poglavje iz preteklosti (kot so naredili na primer Nemci), nam pa pustijo, da živimo za danes in za jutri, za naše otroke in vnuke. In ne nazadnje, poglejmo v našo bližnjo okolico, vse silne tragedije, državljanske vojne, ki so posledica človeške nestrpnosti, tudi take, ki jo »seje« dr. Granda.

Vedno bolj mi je tudi jasno, da je postavitev kakršnega koli spomenika spravi v Ljubljani popolnoma zgrešena in nepotrebna – sprava se bo zgodila s časom sama od sebe, če boste to samo dopustili. Vprašajte mlade ljudi, dr. Granda, kaj potrebujejo v tem trenutku, pa vam bo nerodno ob vseh teh vaših »zgodovinskih telovadbah«. Mlade zanima življenje zdaj in jutri in ne včeraj. Če pa imate vi in vaši somišljeniki potrebo po vračanju v preteklost, potem to počnite zasebno in ne trosite sovraštva po nepotrebnem med ljudmi.

Samo doktorski nazivi in skrivanje za njimi ne opravičujejo netenja sovraštva. Kam lahko to pripelje, lahko vidimo tudi iz imen raznih doktorjev in akademikov (nazadnje recimo: dr. Radovan Karadžić in dr. Biljana Plavšić), ki niso in še vedno ne upravičujejo svojih znanstvenih nazivov. Namesto da bi svoje znanje namenili za razvoj in dobrobit ljudi in vsega človeštva, ga zlorabljajo za destrukcijo, sovraštvo in vojne, ne za reševanje problemov, temveč za njihovo ustvarjanje.

Zaključek: dr. Granda, ljudje v vaših letih po navadi želijo svet spreminjati na bolje za dobro vseh, ki bodo ostali, vi (in vam podobni) pa se trudite svet spreminjati za nazaj – kako nemogoča naloga, tudi za nekoga, ki ima doktorski naslov.

Srečo Knafelc, Krvava Peč