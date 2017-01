Bolniki, ki na nenujno operacijo v Splošni bolnišnici Jesenice čakajo tudi po eno leto, te dni domov prejemajo obvestila, da bodo čakali še nekoliko dlje. Nenujne operacije so namreč v bolnišnici odpovedali, saj so ortopedski odsek kirurškega oddelka popolnoma izpraznili in vanj namestili bolnike z internega oddelka, večinoma obolele za enim od virusov gripe z dodatnimi zapleti ali pridruženimi boleznimi. »Ljudi, pri katerih operacija ni nujna, ne vabimo v bolnišnico, ker za njihovo okrevanje nimamo prostora, pa tudi zato, da jih po nepotrebnem ne izpostavljamo virusom gripe,« pravi prim. Janez Pšenica, dr. med., predstojnik kirurškega oddelka.

Za gripo zboleli tudi zdravniki in zdravstveno osebje

Jemanje brisov in preverjanje, ali so bolniki res zboleli za gripo, so na Jesenicah v teh dneh opustili po tem, ko so testirali prvih 42 bolnikov in pri vseh ugotovili pozitiven rezultat. »Razmere na internem oddelku so kritične,« ne ovinkari predstojnik internega oddelka Igor Rus. »Sobe pokajo po šivih, na oddelek s 70 posteljami smo sprejeli 108 bolnikov. Vseh pet postelj je zasedenih tudi v intenzivni enoti, kjer so štirje bolniki priklopljeni na umetno ventilacijo. Izpraznili smo tudi oddelek za zdravstveno nego, kamor smo namestili bolnike z internega oddelka,« dodaja prim. Rus.

Gripa pa se ne širi samo med bolniki, pač pa tudi med zdravniki in drugim zdravstvenim osebjem, opozarja direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar, ki si je v teh dneh ponovno nadel zdravniško opravo in se, podobno kot strokovna direktorica Karmen Janša, posveča predvsem bolnikom. Na internem oddelku je po besedah Rusa zbolelo kar pet od 15 zdravnikov, čeprav so se vsi cepili proti virusu gripe. Še večja obolevnost je med medicinskimi sestrami, ki so se v manjši meri odločile za cepljenje. Zdravilo tamiflu pa morajo, je opozoril, dokler po državi ni razglašena epidemija, zaposleni dobivati na bel recept in zanj plačevati iz lastnega žepa (ena škatla stane slabih 20 evrov).