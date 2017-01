Devet dravograjskih opozicijskih svetnikov se je podpisalo pod javno pismo županji Marijani Cigala in od nje zahtevalo, da skliče izredno sejo z eno samo točko, in sicer vselitev beguncev v dve stanovanji, ki se nahajata v občini Dravograd in sta v lasti države.

Sinoči so se zato že sestali na izredni seji, na kateri so razpravljali o tem, da bi bilo dobro, če bi o nameri ministrstva za notranje zadeve prvi kaj več vedeli občani sami, ne pa, da zanjo izvedo šele iz medijev. »Občani morajo biti informirani o tem, kaj se dogaja in kdo pride, sploh pa, kakšen status imajo te osebe. Moti nas, da predstavniki ministrstva govorijo o partnerskem odnosu pri naseljevanju beguncev azilantov, istočasno pa o tem ne obvestijo lokalne skupnosti. To se nam zdi nesprejemljivo. Pa ne gre za kakšno ksenofobijo, ampak le za razjasnitev vprašanj, ki ljudi begajo,« poudarjajo dravograjski svetniki, ki so zahtevali sklic izredne seje.

V pismu županji so še poudarili, da v Dravogradu vsaj 30 prosilcev čaka na stanovanje. Nekatere družine z otroki tudi več let. Dve stanovanji, eno je v lasti ministrstva za obrambo, drugo pa v lasti Finančne uprave, pa ni bilo mogoče odkupiti. Izpostavljajo tudi, da bo v primeru naselitve ljudi z mednarodno zaščito lokalna skupnost pri integraciji brez dvoma nosila največje breme, zato ni prav, da o tem v občini nihče nič ne ve.