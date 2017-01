Čeprav so slovenski rokometaši v Francijo dopotovali brez nekaterih dolgoletnih nosilcev igre, so na prvi tekmi proti Angoli upravičili vlogo favorita in na svojem že osmem svetovnem prvenstvu vpisali prvo zmago.

Pričetek tekme je zaznamovala izredno napadalna igra obeh ekip, saj je v prvih osmih minutah skupno padlo kar 14 golov. Bolje so začeli Angolci, ki so povedli s 4:2, a je Slovenija nato že kmalu vzpostavila ravnovesje, s štirimi zaporednimi zadetki pa tekmo prevesila v svojo korist in povedla s 6:4. Prednost varovancev slovenskega selektorja Veselina Vujovića se je tudi po zaslugi številnih napak tekmeca nato le še povečevala. Še posebej razigrana sta bila Blaž Janc in Borut Mačkovšek, ki sta v prvem delu dosegla po pet golov, svoje pa je z desetimi obrambami dodal tudi Matevž Skok. Slovenski rokometaši so tako na odmor odšli z visoko prednostjo devetih golov in ob izidu 22:13.

Tudi v nadaljevanju Slovenci niso popuščali. Drugi polčas so pričeli z delnim izidom 4:0, prednost pa je narasla na 13 golov. S tem je bilo tudi dokončno konec upanja Angole na morebitno presenečenje. Tretje uvrščeni izbrani vrsti z lanskega afriškega prvenstva v Egiptu so proti koncu tekme popustile moči in Slovenija je brez težav ohranila vajeti igre v svojih rokah ter se na koncu veselila prepričljive zmage z 42:25.

V slovenski reprezentanci sta bila na tekmi najbolj učinkovit Gašper Marguč in Borut Mačkovšek, ki sta dosegla po osem golov, Blaž Janc jih je prispeval šest.

»Nismo nori, da bi zmago nad Angolo poveličevali, za nadaljevanje prvenstva pa je vendarle pomembna zavoljo boljšega vzdušja znotraj ekipe. Najbolj pomembno je, da smo dobro odprli turnir in se pri tem nismo pretirano utrudili, ob tem pa smo se tudi izognili morebitnim poškodbam. Upam, da bomo v Franciji nadaljevali v tej smeri, morebitna zmaga nad Islandijo pa bi nam praktično že prinesla preboj v osmino finala,« je po tekmi za STA povedal Veselin Vujović, Jure Dolenec pa je dodal: »Na uvodni tekmi smo izpolnili svoj cilj. Odigrali smo dobro tekmo, bila je pravšnja za dvig naše samozavesti pred naslednjimi dvoboji.«