Dvajset minut do dvanajste so dobili obvestilo občana, da je v reki pri Vevškem mostu oseba. Policisti so se seveda takoj odzvali in skupaj z občanom so naredili tako imenovano človeško verigo, vstopili v reko in potegnili moškega iz ledene vode. Moški na kraju ni več dihal, zato so nemudoma pričeli s postopkom oživljanja. Uspešno. Človek je znova zadihal in v oskrbo so ga predali reševalcem. Moški je bil nepoškodovan, seveda pa močno podhlajen. Prva zbrana obvestila o dogodku, kot so sporočili s PU Ljubljana, pa ne kažejo na nesrečo. Kar z drugimi besedami pomeni, da je šlo za poskus samomora. »Policisti so s hitrim ukrepanjem glede na vremenske razmere, se pravi nizko temperaturo ozračja in temperaturo vode zgolj nad lediščem, nedvomno preprečili smrt osebe,« je sporočila Nataša Pučko, tiskovna predstavnica PU Ljubljana.