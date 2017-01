Izognite se z zimo povezanih hišnih katastrof s preventivnim vzdrževanjem. Strokovnjaki nam svetujejo, kaj vse naj postorimo, da bo naš dom mrzle dni prevedril brez hujših tegob in nepričakovanih stroškov.

Odstranjujte zaplate ledu na strehi Led se na strehi naredi zato, ker so robovi strehe hladnejši kot zgornji del, kjer je več izolacije, zato se okoli nadstrešnice začne nabirati led. Sneg, ki se od zgoraj topi, spolzi do ledenega roba in ustvarja trdovratne ledene zaplate. Te lahko povzročijo zamakanje in trajne poškodbe strehe. Vsekakor je preventiva boljša od kurative! Če jeseni niste opravili rednega vzdrževanja, za prihodnjo zimo obvezno upoštevajte, da je treba iz žlebov odstraniti listje in druge ostanke, ki zadržujejo deževnico, povzročajo zamakanje in nabiranje ledu ter poškodujejo streho in fasado. Preverite in po potrebi nadgradite podstrešno izolacijo in prezračevanje. Po močnem sneženju je priporočljivo sneg odstraniti s strehe. Če pa so se ledene zaplate že začele oblikovati, jih pazljivo odstranite, da ne boste poškodovali strehe in žlebov. Takšne težave ublažite s sistemom za ogrevanje žlebov, ki ledu ne more povsem preprečiti, ga pa dovolj zmehčajo, da odtaljena voda začne odtekati.

Pazite na drevesa Zaradi težke snežne odeje se veje dreves povesijo in se lahko zlomijo, kar je še posebno nevarno, če drevesa rastejo v neposredni bližini hiše. Najbolje je sneg po močnem sneženju z njih odstraniti, najbolje z metlo za večji doseg. Drevesa ne stresajte, saj lahko trhle veje popokajo in padejo na tla (ali na vas). Primerno vzdrževanje dreves jeseni in redno odstranjevanje snega z njih preprečita lomljenje vej, če pa se že zlomijo, jih odstranite takoj, ko vam vreme to dopušča.

Redno kidajte sneg s poti Redno odstranjevanje snega z lopato ali snežnim plugom je najboljši način, da poti in dovoz do hiše čez zimo zavarujete pred ledom in preprečite padce. Pri roki imejte pesek ali solno mešanico, s katero posujte drseče površine. Ne pozabite na pločnike pred hišo, ki ste jih dolžni čistiti, saj vam sicer grozi kazen. Gotovo si tudi ne želite, da bi kak pešec pred vašim domom zaradi neočiščene poti padel in si kaj zlomil, saj ste lahko tudi odškodninsko odgovorni za poškodbe.

Poskrbite za čiščenje kamina Če tega doslej še niste storili, poskrbite za čiščenje kamina, ki naj ga pregleda pooblaščena dimnikarska služba. Redno vzdrževanje je nujen varstveni ukrep za kamine in peči na drva, saj lahko kreozot v dimniku povzroči hišni požar. Prav tako je obvezen pregled plinskih peči, saj lahko dimnik blokirajo različne smeti ali ptičje gnezdo. In ne pozabite na namestitev z novim letom obveznega javljalnika ogljikovega monoksida!

Preprečite zamrzovanje cevi Ker se voda, ko zmrzne, razširi, lahko zamrznjene cevi počijo, to pa vam povzroči ogromno škodo zaradi dragih popravil. Poskrbite za izolacijo cevi – vsaj tistih pri oknih in vratih ter v neogrevanih delih hiše. Cev za zalivanje vrta odstranite z zunanje vodne pipe. Ko ste zdoma, naj temperatura v hiši ne pade pod 13 stopinj Celzija, da preprečite zmrzovanje napeljave. Če pa se je to že zgodilo, naprej odprite vodo na pipi z zamrznjeno cevjo. Uporabite katero koli grelno napravo (sobni grelnik, električno grelno blazino, sušilnik za lase) in z njo ogrejte območje. Pri tem pazite na varnost, saj stik električne naprave z vodo, ko se bo led v cevi začel topiti, povzroči električni udar. Preverite vsako pipo posebej. Če do zamrznjene cevi nimate dostopa ali pa vaša prizadevanja za odtalitev niso uspešna, vam ne preostane drugega, kot poklicati vodovodnega inštalaterja.

Vzdržujte ogrevalni sistem Če slišite iz radiatorjev čudne nove zvoke ali pa se je v delu hiše nenadoma shladilo, takoj preverite ogrevalni sistem, saj je to znak, da je z njim nekaj narobe. Težavam z ogrevanjem se že pred kurilno sezono izognete tako, da vsako leto očistite peč ali grelnik na kurilno olje, plinske peči zahtevajo pregled na približno tri leta, v pečeh pa je treba redno menjati tudi zračne filtre. Če uporabljate visoko energijsko učinkovit ogrevalni sistem, poskrbite, da so prezračevalne cevi prehodne in v njih ni snega ali odpadkov.

Preverjajte javljalnike dima in ogljikovega monoksida To je še posebno pomembno pozimi, ko imamo zaprta okna in za ogrevanje uporabljamo peči na drva ali plin ter kamine. Oba javljalnika (dobijo se tudi kombinirane naprave) je priporočljivo namestiti v spalnicah, v vsaki etaži stanovanje hiše in v kuhinji. Detektorje pregledujte vsak mesec in zamenjajte baterije, če je to potrebno.

Preprečite vstop mrzlemu zraku Čutite hladen prepih? Ukrepajte takoj, ko ga začutite. Energijsko učinkovitost svojega doma izboljšate tako, da preverite in zapolnite vse špranje okoli oken in vrat ter okoli ventilacijskih odprtin in zunanjih pip. Če še niste zamenjali starih oken z varčnimi trislojnimi, storite to čim prej. Preglejte tudi temelje in zapolnite morebitne razpoke v temeljnih zidovih.