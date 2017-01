»Podstrešne« postelje so pameten in učinkovit način, da se zoperstavimo pomanjkanju prostora v tesnih stanovanjih. Odlična možnost so, ko ni dovolj prostora za posteljo na tleh, ali pa ne želimo spati na kavču, ki se raztegne. Pod njimi nam ostane prostor za druge bivalne potrebe.

Kompaktna struktura za več namenov Zanimiv dizajn za resnično majhne garsonjere je v prostor postavljena enota za shranjevanje s policami in obešalniki, ki sta ji dodana še umivalnik in ogledalo. Na njenem vrhu je dovolj prostora za žimnico (za stanovalce ali goste) in majhno pisalno mizo. Podobno idejo predstavlja kopalniški blok, na vrh katerega je umeščen kotiček za spanje. Ne eni strani strukture so vrata v kopalnico, na drugi pa kuhinjica v obliki črke L. Do podstrešne postelje se povzpnemo po lestvi. Odlična rešitev je tudi element v obliki kocke, ki v eni kompaktni strukturi združuje več namenov. Poleg tega, da ponuja prostor za shranjevanje, je v njem skrita domača pisarna, na vrhu pa je spalnica. Na steno bloka lahko obesimo televizor in ga tako povežemo z odprtim načrtom bivalnega prostora.

Nad garderobo ali delovnim kotičkom Garderobna soba je za tiste, ki živijo v majhnih stanovanjih, zgolj oddaljen sen – pa je res? Tudi tukaj najdemo načine za improvizacijo. Imamo lahko tako območje za spanje kot velik prostor za oblačila, ne da bi porabili še enkrat toliko prostora. Ideja je, da posteljo postavimo na vrh garderobe, takšna kombinacija pa naredi prostor odprt in hkrati udoben. Želeno nivojsko postavitev je težko izvesti, če strop ni dovolj visok, vendar se pametne dizajnerske rešitve ukvarjajo tudi s to težavo. Tako je lahko spalna »ploščad« spuščena s stropa, pod njo pa uredimo na primer domačo pisarno, ki ne zahteva stojne višine. Tovrstne rešitve so nadvse primerne za otroške sobe, kjer spodnja nosilna konstrukcija služi kot igralnica, delovni kotiček ali omara, zgoraj pa je postavljena postelja, do katere pride otrok po lestvi ali stopničkah.