Težave na finančnem področju vaju lahko kaj hitro pokopljejo, če se ne bosta že vnaprej natančno dogovorila o podrobnostih. In katere so tiste napake, ki se jim morata obvezno izogniti?

Ločene finance Ko sta se spoznala, sta za zmenke plačevala izmenično – in težav z denarjem ni bilo. A ko je vajina veza postala resnejša in ko sta si začela ustvarjati skupen dom, so skupne postale tudi finance. Ali pa tudi ne? Morda je ravno to vzrok, da se pogosto prepirata zaradi denarja. Če eden od vaju zasluži mnogo več, so ločene finance lahko hitra pot do propada zveze. Z ločenimi računi in ločenimi stroški (»Danes si ti na vrsti, da kupiš kruh – jaz sem ga kupila včeraj!«) bo morda šlo na začetku, a ko bodo v enačbo vstopili še morebitni potomci, bo to hitro nehalo delovati. Naš nasvet? Čim prej si v glavo vcepita misel, da sta sedaj par in da sistem moje – tvoje ne obstaja več.

Skupno reševanje finančnih težav Ima eden od vaju dolgove ali se je kako drugače znašel v finančni krizi? Pomembno je, da se zavedata, da to zadeva oba, ne pa da se mora eden od partnerjev s tem spopasti sam. Če bo šlo vse po sreči, bo vajina skupna pot še dolga – enkrat bo v boljšem finančnem položaju eden, drugič drugi. Stari dolgovi, izguba zaposlitve, nepredvideni stroški? Vse to so stvari, ki jih morata reševati skupaj. Le tako bo vajina zveza ostala trdna, vidva pa bosta brez težav prebrodila vse ovire.

Skrivnosti na finančnem področju Če svojih skrivnosti ne delite s partnerjem, vam jih ne more pomagati rešiti – logika za tem je povsem preprosta. Imate stare dolgove, ki jih odplačujete vsak mesec? To je pomemben podatek, ki lahko precej spremeni vajin finančni položaj, zato ga nikar ne skrivajte pred partnerjem. Enako kot za dolgove velja tudi za večje nakupe. Večje izdatke vedno načrtujta skupaj in se o njih posvetujta. Seveda ni nič narobe, če si nekdo od vaju privošči nekaj, kar ga veseli – a pošteno je, da se, če imata skupne finance, o vseh večjih stroških pogovorite tudi s partnerjem.

Neodgovorno obnašanje Če eden izmed partnerjev pridno varčuje, drugi pa vsak mesec zapravlja za bedarije, to na dolgi rok nikakor ne bo delovalo. Oba se morata strinjati z vajinim finančnim načrtom, se dogovoriti, za kaj bosta porabila denar in koliko bosta vsak mesec privarčevala, nato pa se tega držati. Brezglavo zapravljanje in neplačevanje računov vaju bo pripeljalo v zelo slabo finančno situacijo, kar zagotovo ne bo dobro vplivalo na vajino zvezo. Prevzemita odgovornost, ki je padla na vaju, in opravita, kar se od vaju pričakuje.

Povsem različni pogledi na finance On bi rad vsak mesec privarčeval polovico plače, ona pa verjame, da mora denar krožiti. Ima tak par sploh prihodnost? Seveda, a pomembno je, da spoštujeta svojo različnost, obenem pa se zavedata, da se nihče od vaju ne bo spremenil. Poiščita kompromis, s katerim bosta vsaj delno zadovoljna oba. Morda lahko namesto polovice plače na varčevalni račun nakažeta le tretjino, preostanek pa porabita za nekaj, kar vaju veseli. Vajini različni pogledi vama bodo tako omogočili kar najboljši izkoristek vajinih prihodkov, obenem pa bo vajina finančna situacija uravnotežena.

Nimata finančnega načrta Morda se vama zdi, da finančnega načrta sploh ne potrebujeta; dokler denar imata, ga trošita, ko pa proti koncu meseca v denarnici zavlada suša, nekoliko zategneta pas in čakata na naslednjo plačo. To seveda deluje v študentskih letih, ko pa enkrat postaneta samostojna, s takšnim načinom življenja ne bosta prišla daleč. Sčasoma se bosta verjetno srečala z večjimi stroški, doletelo vaju bo plačevanje najemnine ali celo kredita, vsak mesec bo prišel kup položnic, ko pa bosta enkrat postala starša, vaju bo doletela še nova zaloga stroškov. Vsega tega brez natančnega in realnega načrta zagotovo ne bosta zmogla, zato je pametno, da z načrtovanjem začneta že zdaj.