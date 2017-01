Za zdaj sta na voljo dve seriji koles pony – classic in sport (ta se od classic razlikuje po tem, da nima prtljažnika). Najbolj osnovni model iz serije classic je pravzaprav modernizirana različica starega kultnega ponyja, pri drugih so šli v korak s časom in jim dodali novosti, ki jih ponuja kolesarska industrija.

Kaj je bistvo novega ponyja? S kolesi želijo zadostiti potrebam mestne vožnje, naj gre za kolesarjenje v mesto po opravkih ali pa vožnjo na delovno mesto. Ravno zato so tudi novi ponyji zložljivi. S tem se želijo priključiti usmeritvam prometnih ureditev v večjih mestih, ki spodbujajo parkiranje na obrobju mesta in nadaljevanje poti peš, s kolesom ali javnim prevozom. Skratka, želeli so kolo, ki ima dovolj dobre vozne lastnosti, da se na njem počutite kot na običajnem kolesu, in je hkrati dovolj majhno, da je še uporabno pri vsakodnevnem transportu.

»Za cilj smo si zastavili, da naredimo kolo, ki bo nekoliko cenejše in nekoliko boljše od evropskih konkurentov in se bo zato dobro prodajalo na evropskem trgu in ne le v Sloveniji,« poslovno strategijo razlaga direktor Rok Lesjak.

Osnovna različica kolesa, ki je na voljo za 329 evrov, je še najbliže potrebam in zahtevam slovenskega trga. Izdelano je iz aluminijevega okvira in opremljeno s priznanimi angleškimi komponentami znamke Sturmey Archer. Spredaj ima nameščeno V-zavoro, zadnja pa je nožna. Kolo v primerjavi s starim ponyjem nima več dinama, ki bi poganjal sprednjo in zadnjo luč, obe sta na moderni različici kolesa baterijski in narejeni z LED-svetili. Če naročite eno od prvih 500 koles, bo prišlo opremljeno z luksuznim Brooksovim usnjenim sedežem in unikatno ploščico s številko kolesa.

Za nekoliko zahtevnejše kolesarje je tu serija classic 3 ali sport, ki ima že nekatere boljše komponente.

Najdražja različica, trenutno na voljo za 789 evrov, je tehnološko najbolj izpopolnjena. Okvir je enak, glavna razlika je v boljših prestavah in obročih. To kolo ima v zadnjem pestu skritih pet prestav, obe zavori sta ročni V-zavori. Cena je verjetno previsoka za slovenski trg, a je glavni cilj podjetja novo kolo ponuditi celotnemu evropskemu trgu, kjer je gospodarski standard načeloma višji. V primerjavi s konkurenčnimi zložljivimi mestnimi kolesi v Evropi pa je cena 800 evrov vsaj za nekaj stotakov nižja od najbolj znanih proizvajalcev, kot je angleški Brompton.

V času pisanja članka so za ponyje prejeli 87 prednaročil. »Načrtujemo, da bi se na srednji rok uveljavili v segmentu električnih koles. Tak je trenutno globalni trend na trgu koles, a gre za kompleksno zadevo, zato smo tudi začeli s ponyjem. Vsekakor ni naš cilj, da bi obudili vse vrste koles, ki jih je Rog nekoč proizvajal. Pony je naša osnova, znamko pa želimo narediti moderno in slediti aktualnim trendom trga,« je o (načrtovani) prihodnost podjetja povedal Lesjak.

V Velenju so nam omogočili tudi preizkus novih koles, ki smo jih primerjali z originalnim, 30 let starim ponyjem. Testirali smo model classic 3 s tremi prestavami, a je treba poudariti, da je testno kolo prototip in da bodo pri kolesu za množično prodajo nekaj manjših podrobnosti še spremenili. Vozne lastnosti novega ponyja smo preizkusili v ledeno mrzlem Velenju, več o prvih vtisih, videzu in ceni pa si poglejte v spodnjem videu.