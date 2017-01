Magna International bo v Sloveniji zgradil nov ličarski obrat, v katerem bo delo dobilo 400 ljudi, je v sredo ob predstavitvi načrtov povedal glavni izvršni direktor Don Walker. Danes sta to potrdila tudi Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ko sta se mudila na sestanku v občini Hoče-Slivnica. Obrat bodo namreč postavili v neposredni bližini mariborskega letališča.

Gradnja obrata se bo začela v drugem četrtletju letos, ko bodo v graški podružnici, Magni Steyr, začeli sestavljati BMW serije 5 in vozilo za Jaguar Land Rover.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je Magnino potrditev označil za dobro novico. »Magna je potrdila prvo fazo investicije v Slovenije, kar je dobra novica. Pričakujem, da bodo v nadaljevanju izpeljali tudi ostale faze,« je povedal na današnji seji odbora DZ za gospodarstvo.

Magna naj bi glede na predstavljeni načrt letos na področju sestavljanja vozil ustvarila med 2,7 in tremi milijardami ameriških dolarjev prihodka, ta pa naj bi do leta 2019 narasel na 6,6 do 7,1 milijarde dolarjev.

Celotni prihodki naj bi letos znašali med 36 in 37,7 milijarde dolarjev, do leta 2019 pa naj bi se zvišali na 43,5 do 46,2 milijarde dolarjev.