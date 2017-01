Tudi v drugem letošnjem zapisu vam predlagam, da pripravite jed, ki ni težka, ni pretirano kalorična, a je vseeno dobra. Celo fantastična. Vsebuje nekaj nežnih beljakovin – gambere in jajca, osvežujoč preliv in odlične korenčkove rezance, ki jih lahko pripravite kar z lupilcem za zelenjavo.

Solato lahko pripravite pravzaprav s katero koli solato – endivijo, kristalko, motovilcem, radičem … Karkoli imate na razpolago. Za pripravo lahko uporabite velike ali manjše gambere, manjše le malo manj časa dišavite v dišeči dišavni omakci.

Ko boste pripravljali česnove gambere, boste zagotovo dobili nekaj omake, ki je pa nikar ne zavržite. Če imate pri roki nekaj kruha, ga pomočite v omako in uživajte v sladkem okusu. Sicer pa lahko nekaj omake pokapate tudi prek solate.

Solata je najboljša, ko so gamberi in jajci še topli, če ne gre drugače, pa jo lahko postrežete tudi mrzle.

Sedaj pa brž pripravite to pisano, zdravo, resnično enostavno in nadvse božansko solato. In dober tek!

PRIPRAVA

Najprej pripravite korenčkove rezance. Korenju najprej olupite zunanjo lupino, potem pa nadaljujte z lupljenjem, da dobite tanke široke rezance.

S vsemi sestavinami za preliv naredite preliv, potem pa vanj potopite korenčkove rezance in prihranite za kasneje. V času, ko boste pripravljali vse ostale sestavine, se bodo rezanci malenkost zmehčali in napili odličnega preliva.

Endivijo in rukolo dobro operite, odcedite in osušite. Redkvice narežite na tanke lističe. Jajci kuhajte približno pet minut v vreli okisani vodi, potem za dve minuti položite v mrzlo vodo, zatem pa olupite in narežite na polovice.

V ponvi stopite maslo in mu dodajte žličko olivnega olja. Potem dodajte nariban strok česna in sesekljan peteršilj in na nizkem ognji kuhajte približno dve minuti – naj česen nikar ne porjavi, ker bo sicer grenak. V dišečo omako položite gambere in jih segrevajte (oziroma skuhajte, če boste uporabili surove) približno 8 minut. Vmes jih obrnite, da se še na drugi strani napijejo dišeče omake.

Na velik pladenj ali krožnih razporedite endivijo in rukolo. Okrasite z redkvicami in mehko kuhanim jajcem (jajčka lahko malo popoprate in posolite) ter s korenčkovimi rezanci, potem pa na vrh položite še dišeče gambere.

Vse pokapajte s prelivom in takoj postrezite.

Omako, ki jo dobite pri pripravi gamberov, pa vsekakor popivnajte s kosom kruha.