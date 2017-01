Slovenski rokometaši in člani strokovnega vodstva so včeraj v popoldanskih urah s superhitrim vlakom iz Montpelliera dopotovali v Metz in po namestitvi v hotelu preizkusili dobre tri kilometre oddaljeno dvorano s 5130 sedeži. Toda sprva ob 19. uri predvideni 45-minutni regeneracijski trening so morali preložiti za eno uro, razlog pa je bil uradno fotografiranje. V dvorani Arenes Metz slovenska reprezentanca danes pred tekmo ne bo trenirala, v mestu, v katerem že četrto sezono igra tudi slovenska rokometna reprezentantka Ana Gros (konec tedna na obisk v Metz prihaja tudi njen očim, predsednik RZS Franjo Bobinac), pa ekipo selektorja Veselina Vujovića ob 14. uri čaka premiera z Angolo. Včeraj zvečer je za presenečenje poskrbel Vujović, ki je prijavil le 15 od možnih 16 igralcev. Poleg delno poškodovanega Mihe Zarabca je na čakanju vratar Urban Lesjak, tako da bo Matevžu Skoku v vratih presenetljivo delal družbo komaj 20-letni Urh Kastelic.

Po dveh pripravljalnih tekmah s Francijo, na katerih je Slovenija kljub dvema porazoma pokazala dva različna obraza (dobrega v Toulousu in slabega v Montpellieru), Vujović še vedno ni prepričan, česa (ni)so sposobni njegovi fantje. »Ni mi jasno, kako se bo ekipa na velikem tekmovanju odzvala po velikih, resnih in nepričakovanih igralskih spremembah. Imamo mlado reprezentanco, ki bo čez šest mesecev igrala bolje kot zdaj, čez dvanajst še bolje in čez dve leti še precej bolje. Če vlagaš v mladost, nikoli ne izgubiš, a mladost mora plačati tudi svoj davek. Upam, da bomo mi skozi to prišli čim bolj poceni. Verjamem, da izgubljamo imidž majhne in drobne reprezentance, 'igralcev tranzistorjev', in da postajamo resna reprezentanca, na katero bodo mnogi ljubosumni,« napoveduje Veselin Vujović.

Črnogorec spet govori o kolajni

Zgovorni in karizmatični Črnogorec bo imel na tretjem zaporednem nastopu Slovenije na SP na na razpolago precej mlajši igralski kader kot njegov predhodnik Boris Denič na prejšnjih dveh. V Franciji bo povprečna starost igralcev 25 let in pol, v Katarju 2015 je bila skoraj 30 let, v Španiji 2013 pa dobrih 27. O veliki kadrovski rošadi veliko povedo tudi naslednji podatki: od 18 reprezentantov, ki so pred dvema letoma igrali v Katarju, jih bo v Franciji le še pet, od 16-članske zasedbe z EP na Poljskem pred letom dni jih manjka šest, z lanskih OI v Riu pa štirje. »Najbolj nas je prizadela poškodba in odpoved Deana Bombača, kajti on z Bezjakom in Zarabcem kot celota tvori najboljšo trojico srednjih zunanjih igralcev na svetu. Težave imamo tudi pri levem zunanjem, kar je že kar tradicija, pa pri vratarjih, saj niti Skok niti Lesjak nista številka ena v svojem klubu,« se zaveda Vujović.

A Vujović ne glede na pomladitev, poškodbe, odpovedi, številne mlade in dokaj neizkušene igralce verjame v svoje izbrance. »Uvrstitev med osem najboljših je realen cilj, moralo bi se zgoditi nekaj čudnega in resnega, da tega ne bi dosegli. To bi bil sijajen dosežek, a jaz ne bi bil pravi selektor, če potem ne bi želel uvrstitve med najboljše štiri. No, če smo že med štirimi, želim biti prvi,« napoveduje Vujović. V napovedih se je spomnil tudi na svoje prvo veliko tekmovanje na klopi Slovenije, lansko EP na Poljskem, ki ga je končal na 14. mestu: »Mogoče se sliši noro, a mi lahko osvojimo tudi kolajno. Pred lanskim EP je bila Nemčija s pomlajeno ekipo avtsajder, na koncu pa celo evropski prvak. Naša velika prednost je, da bomo lahko igrali neobremenjeni in sproščeni, brez pritiska in imperativa uspeha, ki igralcem pogosto odreže glavo, roke in noge. Angola? Za vse nas je velika neznanka. Več vemo o moči njene ženske reprezentance, moška pa verjetno nima takšne kakovosti. V vsakem primeru pa je naš cilj z zmago začeti SP.«