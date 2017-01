Po sedmih ženskih slalomih v tej sezoni je jasno, da je Ana Bucik naredila velik zrelostni preskok. Novogoričanka se je razvila v najboljšo slovensko slalomistko, ki po sedmih preizkušnjah sezone v skupni razvrstitvi zaseda enajsto mesto. Enajsti mesti v Zagrebu in Flachauu ter sedmo v Mariboru sta januarski izkupiček, kakršnega si je 23-letna smučarka konec decembra lahko le želela.

Spodbudno pri Primorki je, da ima pri svojem smučanju precej rezerv. Visokorasla športnica ima dobro tehniko in vse več izkušenj, ki jih lahko unovči na evropskih smučiščih. Torkova večerna preizkušnja v Flachauu je bila lep primer, kako si je priborila dobro uvrstitev z vožnjama, ob katerih ni manjkalo napak. Na sedmih slalomih ji je v tej sezoni uspel le en odličen nastop, in sicer drugi v Mariboru, kjer je napredovala s 15. na sedmo mesto. »Na zadnjih tekmah se mi je dvignila samozavest. Rezultate dosegam s solidnimi vožnjami, želim pa si, da bi bilo vrhunskih, kakršno sem uprizorila v Mariboru, čim več. Čaka me slalomski tekmovalni premor, v katerem bom trdo trenirala, da se bom ob koncu sezone pokazala v lepi luči,« pravi Ana Bucik. Naslednji slalom za svetovni pokal bo zadnji januarski dan, ko bo v Stockholmu paralelna preizkušnja na izpadanje.

Če se je Ana Bucik na vrhuncu sezone izstrelila na površje, je Maruša Ferk potonila. Osemindvajsetletna smučarka z Blejske Dobrave se je odločila, da se bo bolj posvetila slalomu, a ji rezultati ne gredo v prid. Volje in odločnosti ji ne gre oporekati. Že konec tedna bo imela novo priložnost v Zauchenseeju, kjer se bo preizkusila v alpski kombinaciji, kjer je na edini preizkušnji v tej sezoni z dvanajstim mestom dosegla najboljšo uvrstitev sezone.

»Ana Bucik si zasluži vse pohvale. Dobre rezultate je dosegala z vožnjami, ki imajo še rezerve. Popolnoma drugačna je zgodba pri Maruši, pri kateri gre vse v negativno smer. Na treningih je zelo hitra, na tekmi pa tega ne pokaže. Žal nima časa, da bi se malce odpočila, saj jo konec tedna čakajo nove preizkušnje. Maruša je v odlični formi in vsi si želimo, da bo zadovoljiv rezultat dočakala že ta konec tedna,« je povedal slovenski trener Denis Šteharnik.

Mešani spomini Ilke Štuhec Ker so v ekipi Ilke Štuhec v tej sezoni natančno določili prioritete, so izpustili nočni slalom v Flachauu, čeprav je bila Mariborčanka na slalomski preizkušnji dva dni pred tem deseta. »Res je sicer, da sem v tej sezoni tako v smuku kot alpski kombinaciji še neporažena, a se bo prej ali slej zgodilo tudi to. Sezone je zelo dolga, tekme pa so nepredvidljive. Prihodnje tri konce tedna me čakajo preizkušnje v hitrih disciplinah, na katerih bom dala vse od sebe,« sporoča Ilka Štuhec. Štajerka ima na Zauchensee mešane spomine. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je pred desetimi leti v obeh hitrih disciplinah zasedla šesto in deveto mesto. Pred tremi leti se je mesec dni pred olimpijskimi igrami v Sočiju v Zauchenseeju poškodovala in skoraj ostala brez olimpijskega debija. Najbolje je tekmovala v lanski sezoni, ko je tako v smuku kot superveleslalomu zasedla 13. mesto. »Spomini na Zauchensee so res mešani. Najbolj me veseli, da sem v dobri formi in da sem bila na tem prizorišču najboljša lani. Progo dobro poznam, na meni pa je, da pokažem, kaj znam,« pravi najboljša slovenska alpska smučarka, ki bo imela na tekmi v Avstriji tudi tekmico več, saj je svoj povratek uradno potrdila Američanka Lindsey Vonn.

Jutri v Wengnu alpska kombinacija Moške že jutri čaka alpska kombinacija v Wengnu, ki jo lahko tako kot vse druge preizkušnje konca tedna kroji vreme. Včeraj so odpeljali še drugi trening smuka, ki je bil nekoliko krajši kot prvi, na njem pa so bili slovenski alpski smučarji slabi. Najvišje se je uvrstil Boštjan Kline, na 39. mesto. Na manj kot minuti in pol dolgi preizkušnji je bil včeraj najhitrejši olimpijski prvak Avstrijec Matthias Mayer. Klineta in druge slovenske tekmovalce v hitrih disciplinah čaka pester januar, saj se bodo po Wengnu preizkusili še v Kitzbühlu in Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je Kline v minuli sezoni povzpel na zmagovalni oder.