»Znova smo dokazali, da bi bili lahko v popolni zasedbi, z zdravim Jakovom Fakom, zelo visoko. V podobnem primeru kot danes, če bi Jakov dobil zadnjo predajo kot osmi, bi bili zagotovo med šesterico, o tem sem prepričan,« je slovenski kapetan Klemen Bauer razmišljal po štafetni preizkušnji v Ruhpoldingu, kjer je skupaj s hitrim strelcem Mihom Dovžanom, specialistom za skupinske starte Rokom Tršanom in Lenartom Oblakom četverici pritekel 15. mesto. Do treh četrtin je bila torej Slovenija med najboljšo osmerico. Zadnji mož Lenart Oblak še ni povsem ozdravel in je po sili razmer prišel na Bavarsko, ker so uvodni start Jakova Faka predvideli za petkov sprint na deset kilometrov.

Slovenci so se odlikovali predvsem z natančnim streljanjem, saj so za 40 tarč porabili le pet dodatnih nabojev. Toliko kot zmagovalci Norvežani. Natančnejši so bili le Rusi. »Če bi tako dobro streljali, ko sta bila zraven še Janez Marič in Vasja Rupnik, bi bili še večkrat spredaj,« je komentar s spominom na stare čase obrnil Bauer, ki je bil na strelišču znova nezgrešljiv, dosegel pa drugi čas predaje za Rusom Antonom Šipulinom. S tem se je na najlepši način obdaril za 31. rojstni dan. »Oh, saj ni nič takega. Dobro je za samozavest. Po drugi plati bi raje videl, da bi bil danes na sporedu že sprint. Upam, da mi bo visoko raven uspelo zadržati še na naslednjih tekmah. Prizorišče v Ruhpoldnigu mi ne ustreza toliko kot v Oberhofu, saj so klanci krajši. Je pa res: če gre dobro, gre povsod, če ne gre, pa tudi samo trasa navzdol ne pomaga,« je razlagal Bauer, ki se je izčrpal do zadnjega atoma. »Že dolgo nisem obležal v cilju. V to me je 'prisilil' Nemec Benedikt Doll, ki me je ujel in sem mu sledil do cilja. Če ne bi bilo njega, se sam ne bi zmogel tako mučiti. Je pa štafeta dobra generalka, da sem v maksimalnem ritmu videl, kako stvari potekajo,« je razmišljal Bauer.

Zaključek je dvignil na noge ves biatlonski svet. V zadnji predaji je Emil Hegle Svendsen ujel Rusa Antona Babikova 200 metrov pred ciljem, čeprav se je zdelo, da je že nedosegljiv. Biatlonski svet je v zadnjem obdobju zelo nastrojen proti ruskemu zaradi dopinških sumov. »Biatlon se je v zadnjem obdobju razdelil na dva pola. Tiste, ki so prorusko usmerjeni, in one, ki so proti. To se je še kako očitno videlo ob zaključku štafetne tekme,« je pripovedoval Bauer: »Videli smo številne, predvsem iz zahodnih reprezentanc, ki so se zelo odkrito veselili, ko je Svendsen ujel Rusa. Hkrati pa smo videli vidno razočarane obraze iz vzhodnih reprezentanc.« Slovenijo je umestil na nevtralno območje: »Meni je vseeno, kdo zmaguje. Sem pa odločno proti svinjariji, ki se dogaja v športu. Ne moremo kar vsevprek obtoževati, dokler ni vse črno na belem. Pristojni iz odgovornih mednarodnih organizacij zagotavljajo, da delajo. Upam, da to drži.«

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km: 1. Norveška (Bjoerndalen, Cristiansen, L'Abee-Lund, Svendsen) 1,13:40 (0+5), 2. Rusija +0:05 (0+2), 3. Nemčija +0:23 (1+9), 15. Slovenija (Dovžan, Bauer, Tršan, Oblak) +2:47 (0+5).