Za zadnji nagovor Američanom si je odhajajoči predsednik Barack Obama izbral največji kongresni center McCormick Place v Chicagu, mestu, kjer je začel svojo izredno politično kariero. Na vzklike množice »Še štiri leta« je z nasmeškom odgovoril, da to ne gre, hkrati pa je sodržavljanom dejal, da se je vsakodnevno učil od njih, da so ga navdihovali in spodbujali k delu ter da je bil po njihovi zaslugi vse boljši predsednik in človek.

Poziv k enotnosti

Obama se je kljub pestremu dogajanju v Washingtonu, kjer so se začela senatna zaslišanja Trumpovih ministrskih kandidatov, ter senzacionalnim namigom o kompromitirajočih videoposnetkih Trumpa v ruskih rokah osredotočil na dosežke svoje administracije in posebej izpostavil gospodarsko rast, zdravstveno reformo in pravice istospolnih partnerstev, v zunanji politiki pa izboljšanje odnosov s Kubo, podnebni dogovor in jedrski sporazum z Iranom. »To smo naredili. To ste vi naredili. Vi ste bili sprememba. Odgovorili ste na upanja ljudi in zaradi vas je v vseh pogledih Amerika boljša in močnejša, kot je bila, ko smo začeli,« je dejal Obama, ki ni izpostavljal, da so mnogi dosežki njegove vlade z zamenjavo oblasti v Beli hiši pod vprašajem tudi zaradi razklanega naroda, kar je povzročila razdirajoča volilna kampanja.

Odhajajoči prvi temnopolti predsednik je znova pozval k enotnosti. »Čez deset dni bo svet priča žlahtnosti naše demokracije: mirnemu prenosu oblasti z enega svobodno izvoljenega predsednika na drugega,« je spomnil navzoče, ki pa so to njegovo sporočilo sprejeli z glasnim nezadovoljstvom. »Ne, ne, ne,« jih je opomnil Obama in dejal, da je zagotovil novo izvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu najbolj gladek prenos oblasti, kakršnega je bil deležen tudi sam, ko se je iz Bele hiše poslovil George Bush mlajši. »Na vseh nas je, da naši vladi omogočimo, da nam pomaga pri vseh izzivih, s katerimi se soočamo.«