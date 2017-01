Na zadnji dan lanskega decembra je bilo pri KDD 120.216 registrskih računov, skupna vrednost delnic pa je bila 101,5 milijona evrov. V KDD poudarjajo, da zaradi zelo povečane obremenitve (imetniki vrednostnih papirjev so namreč zadnji dan hiteli s prenosom na trgovalne račune oziroma opustitvijo delnic) na dan 31. december še niso bili izvršeni vsi nalogi, ki so jih do tedaj vložili imetniki delnic. Tako so bolj realni podatki, da je bilo do začetka tega tedna na KDD še 109.912 registrskih računov, vrednost premoženja pa je bila 79,8 milijona evrov.

Lani so v KDD prejeli 23.439 prošenj posameznikov za opustitev delnic. Samo v prvih desetih dneh januarja pa so prejeli 2248 prošenj imetnikov delnic, ki so se odločili, da se bodo delnicam odpovedali. Napoved strokovnjakov, da bodo Slovenci zadnje dni decembra v vrstah stali pred sedežem KDD ter pred bankami in borznimi hišami, se je tako uresničila. Uresničila se je tudi napoved, da vsi registrski računi pri KDD do zakonsko določenega dne ne bodo ukinjeni.