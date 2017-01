V priljubljeni kamniški kavarni Veronika, ki je z novim letom na veliko razočaranje številnih Kamničanov nenapovedano zaprla vrata, težav s kanalizacijskim sistemom nimajo od včeraj. Kot je povedala dosedanja najemnica Barbara Burnik Habjan, ki je z novim letom predčasno prekinila najemno razmerje, so se z nenadnimi izlivi vode in zamakanjem spopadali vsa tri leta najema.

Čeprav je o težavah zaradi neustreznega kanalizacijskega sistema sproti obveščala občino, ki je lastnica kavarne, ji, kot pravi, nikoli niso zares prisluhnili in se niso bili pripravljeni dogovoriti za nujno celovito sanacijo kanalizacijskega sistema. Lansko jesen naj bi ob največji kamniški turistično-folklorni prireditvi, dnevih narodnih noš, ko je voda iz kanalizacijskega sistema znova vdrla neposredno v kavarniške prostore, z občine poslali vodovodnega inštalaterja, ki je odtok samo pokril in zalepil, je povedala najemnica. Ker je voda iz odtokov redno vdirala tudi v skladišče, je bilo to vlažno in ni več omogočalo higiensko neoporečnega poslovanja, nadaljuje Burnikova in dodaja, da so na to opozarjali tudi inšpekcijski pregledi.

Ker bi inšpektorji kavarno prej ali pozneje zaprli, se je najemnica z novim letom »s težkim srcem odločila za prekinitev najemnega razmerja,« saj si nadaljevanja poslovanja brez zagotovila občine, da bodo kanalizacijski sistem ustrezno sanirali, ni več znala zamišljati. Brez dela so tako ostale dve zaposleni in štiri študentke, obžaluje najemnica, ki ne skriva, da bi ob ustreznem dogovoru z občino po odpravi napak v kanalizacijskem sistemu z največjim veseljem še naprej vodila priljubljeno kavarno, v kateri so od nekdaj prirejali različne zanimive kulturne večere, prireditve za otroke in goste razvajali z odličnimi sladicami iz izbora Okusi Kamnika, med katerimi slovi kloštrska kremna rezina.

Na občini razmišljajo o novem razpisu

Na občini, kjer so družbi Burnik pred tremi leti kavarno oddali za obdobje petih let, poudarjajo, da je bila najemnica seznanjena z dolžnostmi in obveznosti najemnika, ki vključujejo tudi popravila in izvajanje rednih vzdrževalnih del. Dodajajo, da so nekatere pomanjkljivosti odpravili, konec lanskega leta pa naj bi se z najemnico dogovorili, da bodo izvedli sanacijo ta mesec, ko bo najemnica začasno zaprla lokal. Ker pa je najemnica v začetku leta prekinila najemno pogodbo, bodo poslovni prostor, ki je bil v celoti prenovljen že leta 2008, znova obnovili in nato ponovno objavili javni razpis za oddajo kavarne.

Kako dolgo bo kavarna zaprta, še niso ocenili, prav tako še ni mogoče oceniti stroškov, so povedali na občini. Dodali pa so, da stroški ne bodo majhni, saj je nepravilnosti, ki niso bile popravljene s prejšnjo prenovo, kar veliko. »Obnoviti bo treba odtočno, vodovodno, prezračevalno in delno električno napeljavo ter tlake po rušitvenih in gradbenih posegih, sanirati skladišče z zunanje in notranje strani ter prenoviti fasado in okna,« so povedali na občini. Ker je objekt, v katerem je tudi galerija, kulturni spomenik lokalnega pomena, bodo za zunanja dela potrebovali tudi kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, ki bo te pripravil na podlagi včerajšnje sondaže.