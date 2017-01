Se še spomnite diktature komunistov? Ni bilo svobode za ustanavljanje političnih strank, ni bilo svobode za privatno podjetniško iniciativo in ni bilo svobode za velike tatove in goljufe. Zdaj imamo demokratično Slovenijo in svobodo za vse.

Si lahko predstavljate, da bi v socialistični Sloveniji veljala bančna zakonodaja, po kateri bi direktorji, ki bi spravili banko v težave, dobivali velike denarne odpravnine in enako tudi njihovi nadzorniki – komunistični funkcionarji? Propadlo banko pa bi morali reševati njihovi socialistični družbeni lastniki, to je zaposleni bančni delavci s svojim premoženjem in seveda tudi varčevalci in drugi državljani. Ne, tako krivične zakonodaje zares ne bi zmogel sprejeti noben komunistični režim.

Ampak prav tako zakonodajo za reševanje bank v težavah je s 1. januarjem 2016 uveljavila bruseljska demokratična EU in potrdil DZ RS. Tistim, ki banko spravijo na rob propada, v skladu s pogodbami o zaposlitvi pripadajo velike odpravnine. Tudi tisti, ki so bančne direktorje izvolili (nadzorniki) in kontrolirali (centralni bankirji), so upravičeni do velikih nagrad za malomarno kontrolo bančnega poslovanja. Banke pa morajo, v skladu z novo zakonodajo EU, reševati lastniki bank in varčevalci ter davkoplačevalci. Pogodba o zaposlitvi direktorja in njegovi visoki odpravnini se mora spoštovati, pogodba varčevalca o njegovem denarju, ki ga je prinesel v banko, pa je vprašljiva. In če premoženje lastnikov banke in varčevalcev ne zadostuje za pokritje izgube banke, priskoči z denarjem še država in zadolži še nerojene državljane, da bodo plačevali te dolgove v prihodnje. Ali ni to najbolj vpijoče kršenje temeljnih človekovih pravic, ne le otrok, ampak celo še nerojenih vnukov?

In dokler bomo imeli tako demokratično svobodo za bančne lumparije, bodo banke v ponavljajočih se sanacijah in bodo sprožale ciklične gospodarske krize. Iz njih pa bodo bogati izšli še bolj bogati in revni še bolj revni.

In kako bi morali dopolniti zakonodajo EU o reševanju bank v težavah? Zelo preprosto. Če je treba banko reševati z dokapitalizacijo, naj se najprej odvzame premoženje vodilnim bankirjem, njihovim nadzornikom in kontrolorjem ter šele nato lastnikom banke. Če tega kapitala ni dovolj, pa naj priskoči država z denarjem, ki ga bo nato prek »posebnega bančnega davka« izterjala od vseh posameznikov, ki se ukvarjajo z bančnim poslovanjem. Ti so zagotovo bolj odgovorni za nepošteno bančno zakonodajo EU kot mladoletni in še nerojeni državljani, ki jih danes države s povečevanjem državnega dolga praviloma obremenijo za poplačilo bančnih polomij.

Državljani smo odgovorni, ker smo izvolili neodgovorne politike, ti pa postavili slabe bankirje, nadzornike in kontrolorje bank, zato moramo plačati račun za bančne polomije. Vendar je treba izoblikovati ciljno usmerjen davčni sistem, od osebnih dohodkov, po katerem bodo veliko več plačevale bolj odgovorne skupine (bančniki) kot pa manj odgovorne skupine ostalih državljanov. Pri davkih nikoli ne govorimo o krivdi, zato sodišč ne potrebujemo, ampak govorimo o spodbudno naravnanem davčnem sistemu, ki sankcionira neodgovorno početje vseh bančnikov kot članov ceha. Za tako krivično bančno zakonodajo o reševanju bank so krivi prav vsi bančniki solidarno. Da so jo politiki uzakonili, samo potrjuje, da so ponižni izvajalci diktature bančnikov. Te diktature pa se bo veliko težje rešiti kot tiste komunistične.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici