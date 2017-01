Ko je Alen Omić na poletnem reprezentančnem zboru pred začetkom priprav na kvalifikacije za evropsko prvenstvo z nasmeškom na ustih razlagal, kako je bil glavni razlog za prestop iz Gran Canarie v Anadolu Efes trener Velimir Perasović, ki si ga je močno želel v svoji ekipi, si zagotovo ni predstavljal, da se bo nekaj mesecev kasneje njegova turška avantura odvijala, kot se. Naturalizirani slovenski center pri carigrajskem evroligašu namreč pobira drobtinice. V najelitnejšem evropskem tekmovanju mu Perasović še namenja nekaj minut, v turškem prvenstvu pa zaradi tamkajšnjega pravila, ki pravi, da mora biti v moštvu šest domačih igralcev, od 6. kroga oziroma 13. novembra sploh ni bil v dvanajsterici kluba, ki domuje v dvorani Abdi Ipekči.

Omić se je tako znašel v težkem položaju, ki lahko skrbi tudi slovenskega selektorja Igorja Kokoškova. 216 centimetrov visoki center je namreč eden od pomembnejših mož v reprezentanci, kar je z dobrimi igrami dokazal na svetovnem prvenstvu 2014, evropskem prvenstvu 2015 in tudi lani v kvalifikacijah za letošnje EP. Zakaj Perasović Omiću, ki je bil lani v dresu Gran Canarie eden najboljših centrov španskega prvenstva in je bil izbran tudi v najboljšo peterko evropskega pokala, ne ponudi več priložnosti, ni znano. Kot kaže, hrvaški strateg nekdanjemu članu Zlatoroga in Olimpije enostavno ne zaupa, zaradi česar so se pojavile tudi govorice o tem, da so njegovi dnevi pri Efesu šteti. Sprva so mediji namigovali o menjavi z Mirom Bilanom iz Cedevite, a sta kluba novico hitro zanikala. Precej bolj konkretni pa naj bi bili pogovori z Unicajo, ki išče okrepitev pod obročema. Pogajanja naj bi bila v sklepni fazi, kar pomeni, da se Omić utegne kmalu spet znajti na španskih parketih, kjer je lani igral odlično.

V 17. krogu evrolige se nov nor večer obeta v Beogradu. Crvena zvezda je trenutno v odlični formi, saj je dobila štiri od zadnjih petih obračunov, v srbski prestolnici pa so po vrsti padli evropski velikani Maccabi, Real Madrid in CSKA. Tokrat v dvorano Aleksandra Nikolića, ki bo do konca rednega dela evrolige zaradi urejanja Arene za potrebe evropskega dvoranskega prvenstva v atletiki gostila vse Zvezdine tekme, prihaja lanski finalist Fenerbahče. Pri slednjem se obračuna še posebej veselita Pero Antić in Nikola Kalinić, ki sta v preteklosti nosila rdeče-beli dres, nekoliko manj pa nekdanji člani Partizana Bogdan Bogdanović, Jan Vesely in trener Željko Obradović.