Lansko leto je bilo za nogometaša Cristiana Ronalda lepo: bil je v odlični formi, tako v nogometu kot pri iskanju deklet, saj je rumeni tisk nenehno objavljal njegove fotografije v objemu lepotic, recimo z bivšo miss Španije Desiree Cordero Ferrer. Nazadnje pa se je novembra začelo šušljati, da ima novo dekle, 21-letno Georgino Rodriguez, s katero je skrivaj odšel v pariški Disneyland, pri tem pa nosil lasuljo in očala, da sta se lahko nemoteno objemala ter poljubljala. No, sedaj je uradno: mladenko je v družbi svoje družine, mame, sina in obeh sester, pripeljal na podelitev nagrade za najboljšega nogometaša na svetu po izboru mednarodne nogometne organizacije Fifa v Zürichu. Kot prava manekena sta se sprehodila po zeleni preprogi, ona v čipkasti črni obleki Juana Vidala s Pradino torbico, on v modrem suknjiču znamke Yves Saint Laurent, ob njiju pa Cristiano Jr., vsi objeti kot srečna družina. V Švico so z zasebnim letalom prileteli skupaj, kot da se odpravljajo na družinski izlet.

Tako je mlada Španka po dveh mesecih poznanstva z Ronaldom postala del družine in jet seta. Par so prej nekajkrat opazili v madridskih restavracijah, Ronaldo pa njenih fotografij niti ni objavljal na instagramu. Sedaj se ves nogometni – in ženski – svet sprašuje, kdo je Georgina Rodriguez. Tako kot mnoga njegova dekleta pred njo je manekenka, ki je delala v madridski trgovini Gucci. Tabloidi menijo, da sta se tam spoznala, znanstvo pa utrdila na lanski madridski zabavi Dolce & Gabbane. Od tedaj je bila med gledalci mnogih Realovih tekem. Ve se le še to, da si ob karieri prodajalke želi tudi manekensko kariero, pred tem pa se je plesno izobraževala v Londonu, kjer je študirala angleščino. Po vrnitvi v Španijo se je namesto v rodnem smučarskem kraju Jaca naselila v Madridu. In tako kot vse, ki hočejo biti manekenke, tudi Georgina na instagramu objavlja fotografije v bikiniju v tipičnih instagramskih pozah. Od ponedeljka, ko je uradno postala Ronaldovo dekle, do danes se je število njenih sledilcev zvišalo z borih tisoč na 11.000, za nameček pa je vzniknila še stran njenih oboževalcev.