Je že tako, da ima večina glasbenih skupin člana, ki je bolj izpostavljen, bolj priljubljen. Takšen je ponavadi tudi prvi, ki ubere samostojno pot, pri čemer ima uspeh tako rekoč zagotovljen. Zelo podobna je zgodba tudi pri igralcih v televizijskih serijah. Tudi pri teh se najde posameznik, ki izstopa in ki se prvi poslovi, ponavadi z željo, da se dokaže na velikem platnu. Le da je tu neuspešnih več, saj se marsikomu zgodi, da nikdar in nikjer več ne doseže priljubljenosti, ki jo je imel lik, s katerim je zaslovel.

Tak je bil na primer z vlogo Dylana McKaya v seriji Beverly Hills 90210 tudi Luke Perry. Medtem ko je bil v seriji najbolj priljubljen igralec in lomilec src, je po odhodu bolj kot ne poniknil in nikjer ni dosegel stare slave. Kakor koli, moškemu delu, ki je spremljal serijo, pa tudi tistemu ženskemu, ki so mu blizu jekleni konjički, je v povezavi z Dylanom bolj kot kaj drugega v spominu ostal avtomobilski lepotec, ki ga je ta vozil – porsche 356 speedster.

Uporabili so replike

Omenjeni črni kabriolet se skozi različne epizode pojavlja precej pogosto – z njim Dylan na primer, ko ima težave z mamili in je pod njihovim vplivom, zapelje v prepad, v njem ubijejo njegovo ženo, ker so mafijci mislili, da je za volanom on, na koncu, ko se v deveti sezoni vrne v serijo, pa ga proda. A predvsem je znameniti črni porsche zanimiv zato, ker je okoli njega ogromno neznank, ki bodo, kot kaže, ostale nerazrešene, kar očitno ustreza tudi ustvarjalcem serije, ki kljub pozivom niso naredili nič, da bi vse skupaj pojasnili. Ne nazadnje je res tudi, da ta skrivnostnost morda še bolj pripomore k priljubljenosti in posebnosti avtomobila. Kakor koli, edina stvar, pri kateri so si vsi viri enotni, je, da je Dylan večinoma vozil »nepravega« porscheja 356 – natančno repliko, ki je bila malo manj natančna v notranjosti. Ravno ta je namreč, z drugačnim volanom in armaturno ploščo, izdala, da ne gre za original.

Prav tako je nemogoče določiti, koliko jih je bilo, nekateri trdijo, da en sam, spet drugi, da so bili štirje, več virov pa navaja, da so si ga ustvarjalci za snemanje sposojali in da je ista replika nastopala tudi v filmih Top gun, Policaj z Beverly Hillsa 3 (Beverly Hills cop III) pa v videospotu Janet Jackson in še kje. No, kasneje se v seriji, vsaj tako gre spet sklepati po številnih zapisih, pojavi tudi pravi, originalni porsche 356, naj bo tako ali drugače, pa je razliko med vsemi res težko opaziti in je za vse skupaj potrebno precej izostreno oko, ki se resnično dobro spozna na te reči.