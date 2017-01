Po terorističnem napadu na redakcijo francoskega satiričnega časopisa Charlie Hebdo, ki se je zgodil pred dvema letoma kot odgovor na karikaturo preroka Mohameda, drznejših šal na račun radikalnega islama v medijih ni bilo zaslediti, zato je satira, ki si jo je minuli teden privoščila televizija BBC, toliko večje presenečenje. Za nekatere prijetno, za druge niti najmanj.

V posnetku nastopajo mlada britanska dekleta, odeta v burke, ki delajo selfije med avtomatskim orožjem, vmes pa razpravljajo o čudovitih plateh skrajnega islamizma in ženske vloge v njem. »V Birminghamu mi ni bilo treba početi tega,« med drgnjenjem tal na kolenih ugotavlja ena od njih. »Samo še tri dni je do obglavljenja, jaz pa nimam pojma, kaj bom oblekla,« pravi druga. »Ali mi je kupil novo verigo, ki je dolga dva metra in pol, tako da skoraj lahko stopim ven, kar je čudovito,« tretja, ki jo takoj zatem vidimo priklenjeno za štedilnik. Zabavnih trenutkov je v videu še več, vrhunec pa predstavlja prizor, v katerem se pred svojima radikaliziranima kolegicama pojavi vidno zadovoljno dekle v samomorilskem jopiču in ju vpraša: »Kaj menita? Ahmed me je z njim presenetil včeraj.« Sledi navdušenje gospodinj, ki takoj objavita njeno fotografijo na instagramu in zraven pripišeta: »#Omojbog, #JihadiJane #Smrtzahodu, IS-emojiji.«

Popularno je biti užaljen

Real Housewives of ISIS je le eden v seriji skečev v sklopu šova Revolting scenaristov Heytona Prowsa in Jolyona Rubinsteina, ki sta v preteklosti dobila bafto za svojo satirično oddajo The Revolution Will Be Televised, v kateri opozarjata na napake politikov in bankirjev. Po mnenju nekaterih komikov bi si tandem zaslužil tudi kakšno nagrado za gospodinje IS, vendar pa je omenjeni skeč, ki je bil prvič prikazan na BBC2, povzročil tudi veliko kritik. »Moralno bankrotiran«, »brezčuten«, »islamofoben« so le nekateri od pridevnikov, s katerimi so video opisali prizadeti gledalci, tisti, ki se jim je video zdel zabaven, pa menijo, da je občutek prizadetosti oziroma užaljenosti v družbi vedno večji problem, ki bi lahko utišal enega od najuspešnejših britanskih izvozov – satiro.

Pri BBC v odgovoru na kritike niso bili pretirano zgovorni: »Ta oddaja je satira in BBC ima bogato zgodovino satire,« so zapisali, več pa so povedali nekateri komiki in muslimani. »Nekateri ljudje pravijo, da so užaljeni, nekateri so užaljeni v imenu drugih, spet tretji pa so užaljeni in sploh ne vedo, zakaj. Biti užaljen je te dni zelo popularno,« je denimo dejala v Birminghamu rojena komedijantka s pakistanskimi koreninami Shazia Mirza, satiro pa pozdravlja tudi Shaista Gohir, predsednica dobrodelne organizacije Muslim Women’s Network UK, ki si prizadeva za enakopravnost muslimanskih žensk v britanski družbi. Pri boju z IS se po njenih besedah uporablja vedno isti pristop, in sicer pretresljive zgodbe o dekletih, ki so odšla tja, »to pa je zelo drugače in posreduje sporočilo na satiričen način. Najstniki bodo veliko verjetneje delili zabavne videe kot didaktična sporočila. Potrebujemo različne strategije in ta video je ena od njih.«