Tarnanje nad vremenom obvladamo vsi. Sploh ko pozimi zapade prva večja količina snega in kljub idiličnim prizorom sproži spomine na lanske žulje, ko je bilo treba očistiti dvorišče in pločnike. To vsakoletno opravilo si lahko nekoliko olajšamo z različnimi modeli lopat, ki že obstajajo na trgu – take s posebej ukrivljenimi ročaji in take, ki so izdelane iz novodobnih materialov. Vendar nič ne spremeni dejstva, da je treba za delo z lopato pljuniti v roke. In če že delamo nekaj, naredimo to, kot se šika. Bodite »alfa« tudi pri kidanju, sporoča podjetje DMOS, ki je zasnovalo svojevrstno lopato alpha shovel.

»Običajne lopate imajo slab vzvod za delo, ročaji se jim lomijo, hitro se skrhajo... Če že imamo železno lopato, je ta težka in majhna, kar pomeni dolgotrajno in težaško delo. Plastične so večje, vendar krhke,« poudarjajo v DMOS. Podjetje ima sicer na tem področju že kar nekaj izkušenj. Pred leti so predstavili predhodni model stealth shovel, ki je uporabnike navdušil, vendar so si vseeno želeli nekaj boljšega, nekaj bolj nezaslišanega – »badass«, kot pravijo Američani. Tako je nastala najbolj agresivna lopata, ki v vzdržljivosti prekaša vse druge, poudarjajo v svojem promocijskem videu.

Vsak moški (za potrebe tega prispevka sklepajmo, da je rokovanje z lopato primarno moška domena) bi moral imeti v vrtni lopi vsaj tri lopate – eno za sneg, eno za zemljo in eno za bolj delikatna dela. Zato so v podjetju DMOS izhajali iz ideje, da lopata alpha zadosti vsem tem potrebam in je obenem izjemno vzdržljiva. Je pravzaprav nekakšen švicarski nož med lopatami, saj je zložljiva, ima nazobčane robove za sekanje, trpežna rezila, ki se ne krivijo in naj bi zdržala nekaj generacij premetavanja snega ali peska, v ročaju pa ima skrito žagico.

Na lopati so posebne reže, ki omogočajo, da nanjo naložimo nekaj več materiala, hkrati pa delujejo kot blažilniki, ki ščitijo podlago pred pretiranimi praskami. Lopata je narejena iz posebne zlitine aluminija, ki ji omogoča trpežnost in nizko težo. Hkrati je prevlečena s posebnim nanosom, ki skrbi, da se material (primarno sneg) ne oprijema nanjo in otežuje delo. Opremljena je tudi s posebnim mehanizmom za pritrjevanje, ki omogoča, da se lopata recimo lahko pripne na nahrbtnik.

Kot zatrjujejo uporabniki, lopato obožujejo, ker je v prvi vrsti dobra in hkrati, zaradi zložljivosti, prenosna. Torej je vedno lahko sopotnik v avtomobilu, všeč pa je tudi tistim, ki se podajajo na zasnežena pobočja in tam gradijo elemente za izvajanje vragolij s smučmi ali snežno desko. Zanjo je treba odšteti približno 100 evrov.