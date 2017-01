Leto 2016 najbolj zaznamovala beseda begunec

Ljudski glas je za besedo leta 2016 izbral besedo begunec oziroma begunka. Akcijo po vzoru podobnih tujih izborov je tokrat prvič izpeljal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Predloge za besedo leta so zbirali med 1. in 20. decembrom, v finale je prišlo deset besed, ki so najbolj prepričale komisijo: prekarec, trumpizem, begunec, uberizacija, zareciklirati se, deležnik, družina, približnjakarstvo, žica, zdravje. Za zmagovalno besedo je glasovalo nekaj manj kot 1100 ljudi. Drugo mesto je zasedla beseda žica, tretje pa prekarec oziroma prekarka. pim