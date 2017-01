Kako zatreti upor, če se ta niti ni zgodil? Po Malrauxu je največji revolucionar tisti, ki sanja, da se bodo ljudje najprej spremenili v glavi, nato pa se bodo lotili spreminjanja »objektivne realnosti«. V manjšem dvomu, da je to res mogoče, vendar še vseeno z nekakšno neumorno vero, ki je morda tudi hipstersko zaigrana, je Paolo Magelli prav pred božičem v Zagrebškem gledališču mladih (ZKM) na spektakularen način zrežiral depresivno besedilo Ivana VidićaNočno življenje. Le teden dni pozneje je v zagrebškem Hrvaškem narodnem gledališču (HNK) še bolj mračen dramski triptih Voščeni ljudjeMateja Matišića zrežiral Janusz Kica. In tako je leto 2016 na Hrvaškem, ne le v kulturnem pogledu, dobilo svoj zasluženi epilog.

Uspeh različnih resnic

V kratkem roku sta tako dve veliki predstavi dveh najpomembnejših tujih režiserjev, ki že dovolj dolgo in dovolj pogosto delata na Hrvaškem, da se marsikomu zdita kot domačina, pokazali obličje družbe, ki domnevno okreva po vsem, kar se ji je zgodilo v preteklem letu – in v minulega četrt stoletja. Opisujeta pa tudi, kako se ta ista družba pretvarja, da se ni zgodilo nič – razen uspeha. Kajti vsak uspeh je naš, torej skupni, vsak poraz pa zgolj posamičen, v obeh pomenih te besede: pripada namreč posamezniku in je izključno posledica posamičnega (torej posameznikovega) izpada iz matrice. Tako imamo nekaj različnih zgodovin, nekaj različnih resnic o vojnem dobičkarstvu in tranzicijskem ropu, o vojnih herojih in narodnih izdajalcih, levici in desnici, rdečem in črnem. Samo športni rezultati so nevprašljivi, pa še to le v primeru, ko gre za zmage.

Ivan Vidić in Mate Matišić sta dramatika generacije, ki se je oblikovala konec 80. let, z različnima rokopisoma, vendar enako ostra pri zabadanju v boleče točke družbenega tkiva, ki ga sicer le občasno, toda nič manj vztrajno secirata. Oba pri tem izhajata iz ruralnih predelov, kjer je razpon ljudi, okoliščin in barv bistveno omejen, toda nianse kompenzirata z intenzivnostjo. Morda zato tudi bolje vidita, kam je treba uperiti dramatikov prst – Vidić to stori od zunaj in posplošeno, Matišić od znotraj, pri čemer si za primer jemlje lastno biografijo.