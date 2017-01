»Nenadoma se je pojavil močan sunek vetra, ki je zavel prek močvirja ter odgrnil zastor. Pogledala sem v dolino in zagledala stotine tankov.« Tako je novinarka Clare Hollingworth 29. avgusta 1939 za britanski Daily Telegraph opisala skrite tanke na nemško-poljski meji, ki jih je opazila dan prej, ko se je sama vozila po cesti med Gleiwitzem v Nemčiji in Katovicami na Poljskem. Dva dni kasneje se je začela druga svetovna vojna in Hollingworthova je bila v resnici tista, ki je svetu sporočila novico o bližajoči se vojni. Prav to poročilo je bilo tudi začetek neverjetne novinarske kariere Clare Hollingworth, ki je v torek umrla v Hongkongu, stara 105 let.

To, da se je avgusta 1939 Clare Hollingworth znašla na poljsko-nemški meji, bi kaj lahko bilo naključje – ali pa tudi ne. Le teden dni prej jo je najel Daily Telegraph, da bi bila njihova poljska dopisnica. Tedaj 27-letna je namreč že leto dni živela na Češkem in Poljskem. S štipendijo londonske univerze je študirala slovanske jezike, med drugim se je na zagrebški univerzi učila hrvaško. Leta 1938 je, namesto da bi šla na smučanje v Kitzbühel, raje odšla na Češko. In s tem razjezila svojo družino, ki si je predstavljala, da se bo hčerka poročila v družino uspešnih tovarnarjev, tako kot so bili oni. Skupaj z odhodom na Češko je tudi razdrla zaroko. Zato pa je iz poljskih Katovic rešila okoli 3000 Judov s tem, da jim je kot prostovoljka britanskega urada za begunce sama podpisala odobritve britanskih vizumov. Ko so britanski obveščevalci zaprli to begunsko pot, se je vrnila v London in naletela na urednika Daily Telegrapha, ki jo je prepričal, naj se vrne na Poljsko kot njihova dopisnica. In se je – sposodila si je konzulov avtomobil z voznikom ter se odpeljala do nemško-poljske meje, kjer je naletela na tanke.

Vedno s potnim listom in čevlji pod posteljo

Poročilo o začetku druge svetovne vojne je bilo le prvo izmed neštetih vojnih poročil Clare Hollingworth. Šest desetletij je za najuglednejše britanske časopise poročala z vojnih žarišč. Ob boku fotografinje Lee Miller, ki je prva prikazala grozote nemških taborišč, in ameriške novinarke Marthe Gellhorn, ki je poročala o invaziji na Normandijo, je Clare Hollingworth tlakovala pot vsem kasnejšim ženskam, ki so delale ne le kot vojne poročevalke, ampak sploh kot novinarke.

Njena kariera je bila res izjemna. Po svetu je potovala z zobno krtačko in pisalnim strojem, občasno še s pištolo. Novinarski kolegi so jo opisovali kot neustrašno in so se je kar malce bali. Bila je prva, ki je leta 1941 intervjuvala iranskega šaha Rezo Pahlavija, pa tudi zadnja, ki je to naredila leta 1979, ko ga je odstavil ajatolah Homeini. Indira Gandi, tedaj še ministrica za informiranje indijske vlade, ji je leta 1965 omogočila, da je edina poročala o spopadu med Indijo in Pakistanom leta 1965. V sedemdesetih letih jo je skoraj ubil ostrostrelec, ko je poročala iz Vietnama. A kljub temu je novinarki The Economista trideset let kasneje dejala, da pogreša žvižganje krogel nad glavo. Poročala je iz alžirske vojne, bila večkrat na Kitajskem, vpletena pa je bila tudi v vohunsko zgodbo ruskih vohunov v Veliki Britaniji. Njen sosed v Kairu je bil Donald Maclean, dvojni vohun, ki je nazadnje pobegnil v Moskvo. Tako kot njen bejrutski dopisniški kolega Kim Philby. Ko je nenadoma izginil, je Hollingworthova toliko časa zbirala podatke, da ga je nazadnje odkrila na ruski ladji. A njeno poročilo so objavili šele čez tri mesece, ko so prebeg odkrili tudi britanski obveščevalci, ki so nekaj časa celo sumili, da je tudi Hollingworthova dvojna vohunka.

Clare Hollingworth nikoli ni nehala delati. Leta 1989 so 88-letnico videli na trgu Tiananmen v Pekingu, kako je skušala priti čim bližje protestom. Od upokojitve pri osemdesetih letih je živela v Hongkongu. Legenda pravi, da je tudi v starosti pogosto spala na tleh svojega stanovanja, da se ne bi pomehkužila. Prav tako je imela vedno pod posteljo potni list in čevlje, za vsak primer, če bi morala hitro na pot in poročati o kakšni novi vojni.