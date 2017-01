Najprej se je zahvalil tistim novinarskim hišam, ki danes niso objavile »neumnosti«, s čimer se je navezal na navedbe o pomoči ruskega kolega Vladimirja Putina med predvolilno kampanjo. »Sramota je, da je takšna informacija prišla v javnost. Vse je laž. Nič od tega se ni zgodilo. Skupina naših nasprotnikov, bolni ljudje, so skupaj spravili to sranje,« je Trump slikovito opisal navedbe portala BuzzFeed. »Če je Donald Trump všeč Putinu, je to prednost, saj imamo z Rusijo sicer grozno slabe odnose. »Spoštujem novinarje in spoštujem svobodo medijev,« je dejal nekaj minut kasneje, od nekaterih novinarjev (na primer od CNN-a) pa vendarle ni sprejemal vprašanj.

Nadzor nad podjetji imata sedaj sinova Poudaril je, da je svoja podjetja prepisal na sinova Dona mlajšega in Erika, ki imata tako nadzor nad njimi. Z njima o poslu ne bo govoril, vse novosti, povezane s Trumpovo organizacijo, pa naj bi izvedel iz medijev. Njegov odvetnik pa je dodal, da v času Trumpovega predsedovanja novih pogodb s tujimi podjetji ne bodo podpisovali, od tujih vlad prav tako ne bo sprejemal nikakršnih daril. Glede zdravstvene reforme »Obamacare« svojega predhodnika Baracka Obame je dejal, da je popolna polomija. Nov načrt naj bi predstavil takoj, ko ga bo sekretar potrdil. »V tej državi bomo poskrbeli za zdravstveno oskrbo,« je napovedal.