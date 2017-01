Potem ko je bila obramba obtoženega zdravnika dr. Ivana Radana, ki mu tožilstvo med drugim očita šest umorov na smrt bolnih ljudi, lahko zadovoljna z zanjo precej ugodnim izvedenskim mnenjem avstrijskega intenzivista dr. Wolfganga Krölla, je včerajšnje pričanje državne koordinatorice za razvoj paliativne oskrbe dr. Mateje Lopuh na predlog tožilstva poskrbelo, da sojenja še ne bo prav kmalu konec. Lopuhova je s seboj prinesla infuzijsko črpalko in pokazala, da obvod domnevno smrtonosnega odmerka kalija, s katerim se je zagovarjal Radan, v praksi ni izvedljiv. Z ameriško publikacijo je tudi zavrgla Kröllove navedbe, da bi kalij Radanovega poslednjega bolnika ubil praktično v hipu.

Črpalka v sodni dvorani

Pred začetkom pričevanja Lopuhove je v sodni dvorani že stala črpalka, kakršne uporabljajo tudi na intenzivnem oddelku nevrološke klinike.

Lopuhova je najprej pokazala, kako naj bi – glede na pričevanje medicinske sestre, ki ji je Radan decembra 2014 odredil aplikacijo kalija – medicinska sestra kalij namestila in kako bi v tem primeru kalij tudi stekel v žilo bolnika. Bolj zanimiv pa je bil del, ko je Lopuhova kalij namestila v skladu z Radanovim pričevanjem, da je pred tem na cevko sam namestil obvod, po katerem je kalij stekel v podlogo – mimo bolnika. Obvoda in podloge sicer ni videl nihče, Radan pa zatrjuje, da je z obvodom in odreditvijo kalija želel le provocirati in preveriti, ali se bo kdo na oddelku ustrezno odzval. Toda ko je Lopuhova namestila obvod, kalij po njem ni stekel, na črpalki pa je začel piskati alarm. Lopuhova je pojasnila, da sistem, kakršnega je opisal Radan, ne more delovati, saj so v zdravstvu že leta 2012 začeli prehajati in tudi v celoti prešli na sisteme s cevkami, ki s pomočjo blokade omogočajo pretok tekočin samo v eno smer. Predvsem zato, da kri ne more »butati nazaj«, kot se je izrazila Lopuhova. Glede na to, da je Radan jasno povedal, kateri del cevke je odtrgal in kako je namestil obvod, je po besedah Lopuhove njegov scenarij neizvedljiv.

»Protestiram proti tej demonstraciji!« je ob tem odločno dejal obtoženi zdravnik in opozoril, da Lopuhova uporablja nove, braunove cevke, sam pa je uporabil staro, ki je omogočala pretok v obe smeri. Lopuhova je odgovorila, da je v sistemu javnih naročil preverila, kakšne cevke kupujejo v ljubljanskem kliničnem centru in ugotovila, da so tudi tam začeli kupovati nove cevke že leta 2012. Radan je tudi po njenem pojasnilu vztrajal, da na oddelku po predalih leži še veliko starih cevk ter da je zagotovo uporabil prav takšno, ki je omogočala provokacijo. Zatrdil je, da je to dokazal tudi pri notranjem nadzoru v kliničnem centru.