V novomeškem Revozu se pospešeno pripravljajo na zagon proizvodnje novega clia 4. Tako že od konca lanskega leta iščejo nove delavce, za uvedbo polovične nočne izmene jih potrebujejo okrog 300. Že nekaj časa pa je jasno, da bo delavce težko dobiti, saj je, kot pravi predsednik sindikata delavcev Revoza Slavko Pungeršič, na trgu močna konjunktura, trend zaposlovanja je visok, zaposlitveni bazen na Dolenjskem pa skorajda prazen. Revoz tako delavce išče tudi na območju Ljubljane, Kočevja, Bele krajine, Posavja, Zasavja, Celja. Če jih ne bo dovolj, jih bodo iskali tudi na Hrvaškem, kjer Revoz že ima izkušnje z iskanjem kadra, pravi Anton Zvonko Kink, direktor človeških virov in član uprave.

V Revozu je bilo konec lanskega leta redno zaposlenih 2032 delavcev in še 499 prek agencij. Tudi novi delavci bodo zaposleni za nedoločen čas prek agencij. »Seveda bi bilo za delavce bolje, in najbrž bi bilo tudi več interesa, če bi zaposlovala tovarna sama. Zaposlovanje prek agencij sicer ni cenejše, je pa dejstvo, da je na tak način v primeru upada povpraševanja lažje ukiniti izmeno,« pravi Pungeršič in dodaja, da vendarle obstaja tudi možnost, da bi okrog 300 agencijskih delavcev kasneje prezaposlili v Revoz. Plača novih delavcev naj bi se vrtela okoli 1200 evrov bruto, vendar pogajanja s socialnimi partnerji še niso zaključena. Plača naj bi bila torej takšna, kot jo imajo agencijski delavci, ki že delajo v Revozu. To je okoli 920 evro bruto plus dodatek za nočno delo, ki znaša 50 odstotkov osnove, pojasnjuje Pungeršič.

Zaposlovali bodo moške in ženske. Začetek serijske proizvodnje je predviden za konec marca. Ker pa bodo že prej morali pripraviti vse potrebno za uspešen zagon, bodo nočno izmeno po besedah Nevenke Bašek Zildžović , vodje službe za komuniciranje in javne zadeve, zagnali konec februarja. Vsi novo zaposleni morajo opraviti obdobje uvajanja, ki poteka približno štiri tedne, torej naj bi bile prve zaposlite že v januarju. Po Kinkovih besedah pri iskanju primernega kadra – iščejo predvsem delavce za delo v karosernici, lakirnici, montaži in viličariste – tesno sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, ki je v sodelovanju z agencijami za zaposlovanje pripravil že vrsto informativnih sestankov, te aktivnosti pa bodo potekale še kar nekaj časa. Če bo povpraševanje po cliu 4 poraslo, bi namreč polovično nočno izmeno okrepili v polno izmeno, kar pomeni še dodatnih dvesto zaposlitev.

Z novim cliom za tretjino večja proizvodnja

Po sedanjih ocenah naj bi se proizvodnja clia 4 gibala okrog 360 vozil na dan, trenutno pa v Revozu v dveh izmenah dnevno izdelajo nekaj več kot 600 vozil. Lansko leto je tako z Revozovih proizvodnih trakov odpeljalo okrog 133.600 vozil, od tega približno dve tretjini twingov in tretjina štirisedežnih smartov (te v Novem mestu v okviru partnerstva med Zvezo Renault Nissan in Daimlerjem izdelujejo od septembra 2014). »Seveda se bo ta slika z letošnjim letom spremenila, saj bo clio 4 prinesel znatne količine in tudi drugačno razporeditev med vsemi tremi modeli. Ocenjujemo, da bi se skupne proizvodne količine do konca leta dvignile za 30 do 40 odstotkov,« pravi Bašek-Zildžovićeva.

Clio 4 že izdelujejo v dveh Renaultovih tovarnah v Franciji in Turčiji. »Mi smo torej tretja tovarna, ki bo izdelovala ta uspešen model, kar nas zopet postavlja v družbo velikih Renaultovih tovarn in nam dodatno zagotavlja večjo dolgoročno stabilnost. Clio je tudi naš dober znanec, saj smo jih v preteklosti izdelali že več kot milijon. In to, da nam je naš lastnik, skupina Renault, ponovno zaupal njegovo proizvodnjo, je za nas veliko potrdilo.« Proizvodnja clia se je v Novem mestu po dobrih dveh desetletjih ustavila maja 2015.