Da je storil vse potrebno za varen let, da je pravilno ukrepal ob zasilnem pristanku in da ga je nevihta z močnim vetrom presenetila, je malomarnega ravnanja obtoženi pilot balona Miro Kolenc trdil tako v preiskavi tragične nesreče kot v svojem zagovoru pred sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča Sinjo Božičnik. A nekaterih, tudi za preiskovalce nesreče ključnih podrobnosti se preživeli potniki, ki so danes začeli pričati na sodišču, spominjajo drugače kot pilot Kolenc.

Ta je 23. avgusta 2012 deset minut pred sedmo zjutraj s toplozračnim balonom, v katerem je bilo 31 potnikov, vzletel s travnika v bližini Brda. V obtožbi piše, da kljub nevihtnim oblakom poleta ni prekinil pravočasno. Ko se je le odločil za pristanek, pa ni uporabil rdeče vrvi za zasilno pristajanje, ni ugasnil gorilnika in ni zaprl ventilov za dovod goriva v cilindre. Po prvem udarcu košare v tla je nekaj potnikov popadalo iz nje, Kolenc pa da je dodal plin, da je balon spet odneslo v zrak. Ob drugem udarcu v tla je zadel v drevo, izbruhnil je usodni požar. Bilanca poleta je bila tragična, umrli so Izidor Prevodnik in Bojana Groznik z 11-letno hčerko Anjo, zakonca Ema in Peter Zelko ter Erika Ferlan. Deset potnikov je bilo huje poškodovanih, še 14 lažje.

Pristajalo so kot letalo

Miro Kolenc se je na prvi obravnavi branil, da je bilo vreme ob vzletu brezhibno. Tudi ko so se začeli spuščati, je bilo vreme še v redu, potem pa je začelo močno pihati. Mudilo se je s pristankom, a ni šlo za zasilni pristanek, je dejal. Prvi pristanek je bil varen, je povedal, nihče ni padel iz košare, potem pa se je balon spremenil v jadro in veter je vlekel košaro po travniku. Potniki ga niso ubogali, je dejal, in so skakali ven, zato da je balon dobil dodaten zagon. Ob trku v drevo pa je zagorelo... Zaprl je gorilnike, je dejal, in tudi potegnil varnostni ventil, pri tem pa naj bi mu pomagal potnik Uroš Vrbec, ki so ga nekateri drugi potniki imeli celo za kopilota.

A priče vedo povedati nekoliko drugače. Tožilka je vse po vrsti danes spraševala, ali jim je pred poletom Kolenc dal kakšna navodila, kako naj se obnašajo med poletom. »Ne, nobenih navodil ni bilo,« je bil identičen odgovor prič. Dušanka Kumer je šla na polet z balonom s partnerjem. Polet sta dobila kot darilo. »Zjutraj sem pogledala na napravo v hiši, ki je kazala, da bo oblačno s padavinami. Zdelo se mi je čudno, da polet ni bil odpovedan kot že teden dni prej, a sem zaupala pilotu. Organizatorji so malo cincali, a smo vseeno poleteli. Na severozahodu sem videla črne oblake. Kljub temu smo se dvignili na 1300 metrov. Verjetno zato, ker je bilo to pač v programu. Nato pa takoj hitro začeli pristajati. Pristajali smo kot letalo. Prileteli smo na rob košare, mojega partnerja in še dva druga potnika iz našega predela košare je vrglo ven. Potem smo odskakali in se spet dvignili. Zelo visoko, se mi je zdelo. Kakih 50 metrov. Pilot je potegnil za gorilnike. Gledala sem ljudi, ki so obležali na tleh, tudi moj partner je nepremično ležal na tleh. Potem smo še enkrat pristali, odbijalo nas je kot žogo. Del košare je gorel, takrat sem šla ven. Imela sem srečo. Drugi balon, ki je vzletel malo za nami, je prej pristal,« je pričala Kumrova, ki jo je odnesla praktično brez poškodb.