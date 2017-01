»Hočemo, da je ameriško gospodarstvo energetsko učinkovito. S pravimi potezami lahko ustvarimo veliko delovnih mest in povečamo konkurenčnost naše države,« so zapisali, bodočega ameriškega predsednika pa pozvali, naj premisli o svojih prepričanjih na področju podnebnih sprememb, kakor tudi, naj ZDA nikar ne popelje stran od pariškega sporazuma. Trump je namreč že v predvolilni kampanji razlagal, da so podnebne spremembe »navadna potegavščina.« Po zmagi na novembrskih predsedniških volitvah je napovedal odstop ZDA od pariškega podnebnega sporazuma, na položaj ministra za energijo pa postavil nekdanjega guvernerja zvezne države Teksas Ricka Perryja, ki ima podnebne spremembe za »konstrukt znanstvenikov«.