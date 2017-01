Skoraj tretjina vseh požarov v domovih se zgodi decembra, januarja in februarja, povprečno gospodinjstvo pa za časa življenja njegovih članov lahko pričakuje vsaj eno tovrstno katastrofo. Požari so večinoma majhni, a če se razplamtijo, povzročijo ogromno škodo, na kocki pa so tudi človeška življenja. Dobra novica je, da je večino hišnih požarov zlahka mogoče preprečiti. Bodite pozorni na naslednje dejavnike tveganja!

Električni grelniki Predvsem v starejših hišah so hladne točke, ki jih centralna kurjava preprosto ne doseže, ali pa lastniki menijo, da se posameznih prostorov ne splača stalno ogrevati. Zato se zdijo grelniki pametna rešitev, a so te naprave vodilni vzrok zimskih hišnih požarov. Ne prepričujemo vas, da se z njimi ne grejete, toda upoštevajte varnostna pravila pri ravnanju z njimi. Grelnik naj bo vsaj kak meter oddaljen od česar koli vnetljivega. Poskrbite, da je vključen direktno v električno vtičnico in ne v podaljšek. In ne nazadnje, četudi je to nadvse vabljivo, ne pojdite v posteljo, ne da bi ga izključili. Večina nesreč se namreč zgodi ponoči, ko spimo.

Kuhanje na ognju Vsi vemo, kako preprosto je stopiti proč od štedilnika samo za minutko. Toda kuhanje na ognju je vodilni razlog za hišne požare skozi vse leto, večina pa se jih zgodi v prvih petnajstih minutah kuhanja. Držite se pravila, da ugasnete štedilnik, če morate od njega oditi. Ko pečete, lahko zapustite kuhinjo, a preverjajte pečico vsaj vsake pol ure, nikoli pa ne zapustite hiše, ne da bi jo ugasnili. Poleg tega ne puščajte kuhinjskih krp in drugih vnetljivih stvari blizu odprtega ognja – presenečeni bi bili, kako hitro lahko plane ogenj. Če se zgodi najhujše in ste nenadoma soočeni s plameni in gorečo maščobo, se ne prepustite paniki. Ugasnite štedilnik, nataknite kuhinjske rokavice (imejte jih vedno pri roki) in hitro pokritje posodo s pokrovom, da ogenj zaradi pomanjkanja kisika usahne. Posode nikoli ne premikajte v nameri, da bi jo prestavili v pomivalno korito in jo pogasili z vodo! Za vsak slučaj naj bo v kuhinji mali gasilni aparat za hišno uporabo, dobijo pa se tudi gasilni sistemi za namestitev nad štedilnik.

Električni kabli Vsi smo že bili na istem: ker nimamo dovolj električnih vtičnic, priključimo prenosni računalnik, napajalnik za mobilni telefon, opekač kruha in še kaj v eno vtičnico s pomočjo podaljška. Pri tem pa večinoma ne pomislimo, da lahko preobremenjena ali poškodovana napeljava povzroči požar. Za začetek preverimo, če so kabli topli – če so, so preobremenjeni. Kablov podaljškov nikoli ne napeljimo pod preprogo ali jih pribijemo na steno, prav tako jih ne smemo združevati v želji, da dobimo še enkrat daljši podaljšek.

Peči in kamini Če imate v hiši kamin ali peč na drva, potem verjetno veste, da ju je treba redno kontrolirati in čistiti saje iz dimnika. A tudi če kamin dobi dimnikarjevo zeleno luč, se lahko zgodi, da se v njem razplamti ogenj. Temu se reče piroliza: v kaminu postane tako vroče, da se vročina prenese na sosednjo leseno strukturo. Ko kurite v peči ali kaminu, poskrbite, da ga popolnoma pogasite, preden greste spat, in da so vnetljive stvari od njiju oddaljene vsaj meter in pol. Pazljivo ravnajte tudi s pepelom, saj lahko tli še do dva tedna in vname smeti, v katere ste ga stresli. Najbolje je, da pepel odlagate v kovinski zabojnik in ga hranite proč od vnetljivih snovi.

Goreče sveče Vsako leto se požari razplamtijo tudi zaradi neprevidne uporabe sveč. Še preden vse dišeče svečke vržete proč, naj vam povemo, da glavni problem niso sveče same, ampak to, kako ravnamo z njimi. Vse prevečkrat jih pustimo prižgane na namiznih prtih ali v bližini zaves – samo trenutek nepazljivosti ali nenadnega prepiha je dovolj, da jih zajame ogenj. Sveče bi morale biti vedno prižgane tako, da jih vidimo, na čvrsti in negorljivi podlagi, proč od vnetljivih snovi ter zunaj dosega otrok in domačih ljubljenčkov. Ko gorijo, od njih kaplja vroč vosek, ki lahko vname lesene površine. Zato sveč ne smemo pustiti brez nadzora, sploh pa nikoli in še enkrat nikoli ne smejo ostati prižgane, ko se odpravimo spat. Vir: www.realtor.com