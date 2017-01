Že po nekaj urah neizmerne aktivnosti in otroške energije je vsaka družinska soba videti, kot da je čeznjo šel cunami. In kaj naj naredijo starši? Potisnejo vse tiste igrače pod kavč za naslednji dan ali le čemerno gledajo ves igralni nered? Ne čakajte, da se bo težava rešila sama, ker se ne bo. Naredite red tako, da pospravite vse igrače in znova zavzamete svoj dom v naslednjih petih lahkih korakih.

Vse igrače položite na tla Začnite tako, da vsako igračo postavite na sredo prostora. Zdelo se vam bo, da ste s tem ustvarili še večji nered – in pravzaprav to povsem drži, vendar nam zaupajte. To vam bo pomagalo, da boste dobili pregled na vsemi igralnimi pripomočki, ki jih je treba organizirati.

Razvrstite jih v kupe Zložite knjige v en kot sobe, igrice v drugega, druge igrače v tretjega. Nato izberite en kup, sedite z otrokom na tla in se lotite pregledovanja vsakega tipa igrač. Otroka povprašajte o igrači, da boste vedeli, kako pogosto se z njo igra ali pa jo je mogoče že prerasel. Ko postavljate takšna vprašanja, lahko začnete oblikovati kategorije igrač in jih spet začnete razvrščati v nove kupe.

Označite vsak kup Ko jih pregledate, vsak kup posebej označite, denimo »poškodovano/manjkajoči deli«, »za donacijo«, »obdržimo«, »vrtna razprodaja« ali »darilo za rojstni dan«. Igrače, ki so še razmeroma nove, otrok pa ne zanimajo več, namreč lahko podarite naprej, na primer za rojstni dan. To naj bo tudi lekcija v urejanju za vaše otroke. Ko začnemo izbrane igrače, ki bodo ostale doma, pospravljati, otrokom pokažimo, da gredo pobarvanke in barvice skupaj, avtomobilčki skupaj in prav tako oblekice in dodatki za punčke.

Določite prostor za shranjevanje Naslednji korak je, da poiščete primerno shrambo za otrokove igrače glede na njihovo število in velikost. Plišaste živalce lahko denimo shranjujemo v viseči mreži, avtomobilčke in kocke v košarah, knjige v škatlah in zabojčkih, drobne igračke pa v kozarcih. In ne pozabiti označiti vsakega zabojčka z napisom ali fotografijo (za malčke, ki še ne znajo brati) igrač, ki sodijo vanje. Če boste sledili tem korakom, bo igralna soba urejena praktično takoj in brez prevelikega truda.