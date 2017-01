Voditelji protidopinških agencij so po zasedanju v Dublinu Svetovno protidopinško agencijo Wado pozvali, naj prevzame dopinško preiskavo več kot 1000 ruskih športnikov, ki naj bi bili vpleteni v sistematični doping, ki naj bi potekal pod budnim nadzorom države.

Na zasedanju združenja NADO, ki so se ga udeležile tudi ZDA, Japonska, Francija in Nemčija, so obenem predlagali, da bi lahko truski športniki nastopali kot nevtralni športniki in ne pod rusko zastavo, a le v primeru, da uspešno opravijo vse dopinške preiskave.

»Z najboljšimi željami po 'čistih' športnikih in 'čistem' športu upamo, da bo naš predlog naletel na plodna tla in pomagal športu prebroditi te črne čase ter se obrniti proti svetli prihodnosti. Če si to res želimo, moramo sprejeti nekatere nujne ukrepe. Najpomembnejši je, da se vsem, ki so bili v Rusiji odgovorni za sistemski doping, izreče prepoved delovanja v športu ter da odgovarjajo za svoja dejanja. V zadnjih časih se vse več mednarodnih športnih zvez spopada z obširnimi dokazi o zlorabi in prikrivanju dopinga ruskih športnikov, zato pozivamo Wadom naj nadzoruje preiskavo in tudi ustrezno ukrepa,« so zapisali pri združenju NADO.

Podpredsednik ruske vlade in minister za šport Vitalij Mutko je sporočil, da je »ruski šport med najbolj 'čistimi' na svetu«. Ob tem je dodal, da bi se združenje agencij moralo ukvarjati z analiziranjem vzorcev urina, ne pa s politiko. »Ljudje, ki bi se morali ukvarjati z medicino, dajejo politične izjave. Zahteva združenja NADO je izrazito politična,« je bil oster Mutko.